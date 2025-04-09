蘇澳冷泉區開園！秀一圖「大眾池免費泡」省120元

▲VIP高級湯屋區雙人850元。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳冷泉公園）

記者彭懷玉／綜合報導

天氣逐漸熱，泡冷泉是舒展身心方式之一！蘇澳冷泉園區表示，即日起至4月14日前，分享貼文享大眾池免費泡，此外，民眾持綠博票根，可享大眾池免費、湯屋8折優惠。

▲歡慶開園，即日起至4月14日，分享粉專上貼文，可享大眾池免費入園。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳冷泉公園）

蘇澳冷泉園區已於4月5日正式迎賓，歡慶開園，即日起至4月14日期間，分享粉專上貼文，可享大眾池免費入園，不過一則貼文限一位入場，全票可省下120元、半票（3歲-12歲或65歲以上）省60元。另外，憑綠博票根，大眾池免費、湯屋享8折優惠。

蘇澳冷泉園區位於宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路上，為低於攝氏22度的「低溫礦泉」，除了大眾池外，還有VIP高級湯屋區、傳統湯屋區，2024年6月更新增「高級湯屋系列服務」，增設冷暖雙泉系統，高級木材建置的湯屋，一入內即可嗅到淡淡的木頭香，大片的觀景窗也為亮點之一。

▲羅浮溫泉有冷熱池，一年四季皆可泡湯。（圖／桃園市觀旅局提供）

另外，位於桃園復興區的羅浮溫泉，有SPA池、賞景池、兒童池、藥浴池、冷水池等不同冷熱泉，是被譽為美人湯的碳酸氫鈉泉，泡湯戲水之餘，還能賞插天山綠意風光，前來的民眾需著泳衣泳帽；園區於每周二休園。