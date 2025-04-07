粉絲準備！GD日本演唱會套票開搶時間曝光　旅遊電商獨家販售

▲G-DRAGON世界巡迴已經開跑，旅遊電商獨家開賣日本場次演唱會套票。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國潮流天王「G-DRAGON」（以下簡稱GD）世界巡迴已經開跑，旅遊電商Klook就宣布，將於4月17日開賣日本東京、大阪共4場次演唱會套票，每位用戶最多限購2組，預料將開啟一波搶票大戰。

GD今年2月推出睽違11年的第3張個人正規專輯《Übermensch》，並展開睽違已久的世界巡迴演唱會，日本場將於5月10日及5月11日在東京巨蛋、5月25日及5月26日移師大阪京瓷巨蛋演出。

為了滿足粉絲，Klook宣布獨家販售GD世界巡迴日本場演唱會套票，於4月17日下午5點正式開賣，僅限於官方APP購買。此次套票包含1張演唱會門票（共提供5種票種），以及3張Klook 9折優惠券，可用於訂購體驗活動、飯店住宿及租車，每位用戶最多可購買2組套票，數量有限售完即止，詳情可上活動官網查詢。

▲AsiaYo推出韓國自由行盲盒。上圖為盲盒中其中之一飯店「首爾東大門頂峰飯店」。（圖／AsiaYo提供）

台灣知名線上旅遊品牌AsiaYo則從即日起至4月8日為止推出「韓國自由行無限挑戰盲盒」，最低990元起，就可享受韓國兩日雙人住宿，並同時有機會獲得台灣三星提供總價值17萬元的旅行神隊友豪華電子產品。

AsiaYo本次與台灣三星合作，結合最新上市的Galaxy S25 旗艦系列手機與 Galaxy AI 搭配AsiaYo旅行服務，推出「韓國自由無限挑戰盒」專案，針對首爾及釜山兩大台灣人最喜愛的旅遊目的地，推出不同旅宿，旅宿將保持神秘，有可能是高級飯店、有可能是酒店式公寓等，活動結束後才會以E-mail通知揭曉結果。