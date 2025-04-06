澎湖花火節4／28登場！700無人機打造史努比煙火秀　場次一次看

▲202ㄓ澎湖國際海上花火節即將登場。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

2025澎湖國際海上花火節將於4月28日登場，今年澎湖縣政府與《花生漫畫75週年》合作，打造可愛的史努比主題無人機燈光秀與煙火秀。澎湖縣政府也公布最新史努比演出細節與場次，今年夏天就到澎湖玩吧。

▲澎湖國際海上花火節已成為當地重要觀光盛事。（圖／澎湖縣政府提供）

今年澎湖國際海上花火節從4月28日至7月29日為止，4月28日為試放場，5月5日正式開幕。花火節期間最受矚目的，就是在觀音亭登場的《花生漫畫》主題無人機與煙火秀，由700台無人機在夜空展現可愛的史努比、查理、露西等可愛人物，搭配燈光與花火，展現可愛又夢幻的景象。

除了觀音亭外，今年更配合三場地方自辦特色活動，加碼煙火秀及花生漫畫無人機燈光秀場次，分別為7月5日白沙丁香魚季、7月19日茹夏之音･樂動湖西及7月25日西嶼西遊記，地點分別為北海遊客中心旁廣場、湖西鄉沙港村天后宮前廣場和三仙塔景觀台；同時還有5月24日七美、6月14日吉貝以及6月21日望安等三場離島場。

▼2025澎湖國際海上花火節時間表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）