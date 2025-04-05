大分最新賞櫻秘境「枝垂櫻之里」！360度看粉色山丘　花期到4月底

▲位於九州大分縣長湯溫泉的賞櫻景點「枝垂櫻之里」於2022年才開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

到九州大分縣賞櫻想要避開人潮，最推薦到長湯溫泉鄉的「枝垂櫻之里（しだれ桜の里）」走一趟！這裡有2600棵櫻花樹沿著山坡栽種，讓人能自在的走進其中，享受360度被粉色花海環繞，還能體驗在櫻花樹下用餐，且這裡櫻花品種多元、花期長，當地人預估，花期可持續到4月22日左右。

▲▼枝垂櫻之里有多達2600棵櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

「枝垂櫻之里」是一座2022年才開幕的櫻花園區，當地居民耗費15年種下2600棵櫻花樹，品種多達6種，包括300棵枝垂櫻、1600棵大漁櫻，還有八重櫻、小松乙女櫻、陽光櫻等。

▲▼旅客可以沿著步道自在漫步。（圖／記者蔡玟君攝）

導覽人員表示，園內櫻花最大特色之一是均挑選樹齡能長達數百年的的品種，期盼這處景點能世世代代永續傳承，因此沒有染井吉野櫻。每一種櫻花特性也大不同，如大漁櫻樹幹較黑，樹之上的花朵宛如一團一團的球狀；小松乙女櫻則是還沒滿開就會慢慢掉落，最適合拍攝櫻吹雪的夢幻景象。

受到天氣影響，今年園內花開時間比2024年約延遲10天左右。記者於現場直擊，如枝垂櫻目前花開僅約1至2成，導覽人員也說，由於品種多、花開日期不同，因此枝垂櫻之里的賞花期較長，從現在起至4月22日左右來到此處都有櫻花可看。

▲▼當地人花費15年打造的粉色山丘，是春日時節大分最美里山風景，2025年花期預計可到4月22日為止。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能體驗在櫻花樹下用餐。（圖／記者蔡玟君攝）

枝垂櫻之里的櫻花沿著山坡栽種，規劃有數條散步路線，沒有特別指引，旅客入園後能自在沿著步道漫步於粉色花海中，享受360度被粉櫻環抱的感受，或也可坐在制高點處的長椅上，俯瞰壯觀櫻花海。每到櫻花季期間，園方在園區中心也會安排許多小吃攤、餐車進駐，旅客可購買後體驗在櫻花樹下用餐樂趣。

鄰近順遊景點則推薦車程僅3分鐘的溫浴法療養複合設施「Kur Park長湯」，該設施由世界級的建築大師坂茂設計，結合日本濃度最高的長湯溫泉碳酸泉，提供住宿、用餐、泡湯等服務。

▲▼推薦順遊九重夢大吊橋。（圖／記者蔡玟君攝）

而距離枝垂櫻之里約40分鐘車程的「九重夢大吊橋」，是日本最長、最高的人行吊橋，橋樑橫越九酔溪谷，最高處與溪谷差距約173公尺，旅客走在橋上可以俯瞰日本百選瀑布、溪谷樹林，也可前往北側的絕景觀景台拍攝橋樑整體風景。

九重夢大吊橋也是大分最推薦的賞楓景點之一，當秋天來臨，兩側山林由綠轉為染上紅、橘、黃色彩的繽紛山谷，遼闊景色讓人一眼難忘，不過橋上風大、無遮蔽物也禁止撐傘，建議前往的旅客做好防風、保暖穿著。

▲台灣虎航已開航「台北－大分」。（圖／記者蔡玟君攝）

想要深度玩大分從現在起也更加方便，台灣虎航已開航「台北－大分」直飛航線，是該航空於九州佈局的第4個航點。開航初期，每周營運2個來往航班，去程航班編號IT750，每周三、周六的中午12點自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每周三、周六的下午4點30分自大分機場起飛。

大分機場規劃有完善的交通巴士路線，可搭車直達大分市區、別府、由布院等地，平均車程都只要約1小時左右，在2025大阪萬博期間，更將更名為「大分Hello Kitty機場」，是全球唯一。旅客可藉由新航線開航與九州的鐵路、巴士交通，規劃不同航點路線進出，無論是玩北九州或南北九州全覽都很方便。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）