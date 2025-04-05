北市9處迎「四月雪」！士林官邸就有　粉色羊蹄甲在新北河濱公園

▲二二八公園流蘇花開得正茂盛。（圖／公園處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

有「四月雪」之稱的流蘇花，在台北、桃園、新竹山區均有分布，北市就有大安森林公園、二二八公園、南港公園、介壽公園、新生公園、士林官邸、美崙公園等地進入花期，花瓣隨風飄落，猶如白雪般浪漫。

▲北市大安森林公園流蘇花進入花期。（圖／公園處提供）



台北人免遠求，搭捷運、公車即能就近欣賞流蘇花的芳姿，北市公園處說，大安森林公園、二二八公園、南港公園、介壽公園、新生公園、士林官邸、美崙公園、振興公園、天母公園等，甚至在一些街道旁的人行道，都可以看到流蘇的身影。

▲南港公園流蘇花花況。（圖／公園處提供）



公園處長藍舒凢表示，流蘇花花瓣撕裂細長，宛如古時仕女服飾之流蘇，因而得名之；其特色是雌雄異株或為兩性花，羽毛狀的圓錐花序，由於和桂花是近親，流蘇花也具有類似桂花的清香，嫩葉可入藥或替代茶葉，果實成熟由綠轉為紫黑色能供鳥兒食用，木質堅硬還可製成算盤的珠子等器物。

▲由於和桂花是近親，流蘇花也具有類似桂花的清香。（圖／公園處提供）



另外，粉色「羊蹄甲」也開花了，新北市眾多河濱公園裡，主要集中於江子翠河口景觀河濱公園與浮洲藝術河濱公園等處，仔細一瞧，會發現羊蹄甲有著5枚粉紅色的花瓣，其中1枚有深紅色條紋，遠觀與櫻花、美人樹頗為相似。

▲▼新北河濱公園羊蹄甲花。（圖／高灘處提供）



新北市高灘處表示， 羊蹄甲又稱「香港蘭」或「洋紫荊」，屬豆科羊蹄甲屬植物，因花形優雅、色彩繽紛，常見於台灣、香港及東南亞各地的行道樹或景觀綠地，每年3月至5月間迎來花期。