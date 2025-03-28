主打慢熬8小時黃金雞燉湯　忠青商行新麵館品牌明試營運

▲「青嬌」膠原麵館明天試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在台灣，雞湯不僅是一道料理，更是一種家的記憶。台北的蝦仁飯排隊名店「忠青商行」打造的全新品牌「青嬌」膠原麵館，主打充滿膠質、慢熬8小時的「黃金雞燉湯」與「濃芋排骨湯」，可加購上海菜飯、乾拌麵，也可以選擇加進麵條的湯麵。

台北的蝦仁飯排隊名店「忠青商行」打造的全新品牌「青嬌」膠原麵館，首間店址就選在距離忠青商行不遠的濟南路上，座位數共可容納約30人，除了招牌的「黃金雞燉湯」，也有以豬骨慢燉6小時的「濃芋排骨湯」，3月29日至4月6日試營運，期間每日限量提供150碗麵食，4月7日正式開幕。

▲濃芋排骨湯。（圖／記者黃士原攝）

▲黃金雞燉湯手工湯麵。

青嬌選擇以雞湯為核心，招牌「黃金雞燉湯」承襲江浙菜經典技法，以母玉米雞為主角，搭配金華火腿與扁尖，長達8小時慢火煨燉，成就出一碗充滿膠質的「黃金雞燉湯」，售價260元，可加購上海菜飯（30元）、黑蔥油乾拌麵（50元）。

「濃芋排骨湯」則是青嬌膠原麵館另一款代表作，這碗湯以豬骨慢燉6小時，再融合大甲芋頭心熬製成細緻綿密的芋泥，使湯頭更加濃郁滑順，帶來獨特的甜美香氣。同樣可以加購菜飯與拌麵。

▲濃芋排骨手工湯麵。（圖／記者黃士原攝）

如果喜歡吃湯麵的民眾，青嬌也有黃金雞燉手工湯麵、濃芋排骨手工湯麵及黃金手工湯麵（無料雞湯）3款可選，售價150元至250元。

▲怪味雞。（圖／記者黃士原攝）

▲花雕雞香腸。（圖／記者黃士原攝）

▲青嬌有超過20款輕爽開胃的小菜，每日限定供應10款。

除了湯麵，青嬌也重新演繹了經典小菜，包含蔥油雞、怪味雞、排骨酥及炸金條等，現代烹調手法融入傳統元素，讓小菜成為最佳配角，售價60元至90元。此外，還有超過20款輕爽開胃的小菜，每日限定供應10款，每盤只要50元，讓整體餐點層次更加豐富，把家的味道更完整呈現。

▲「豪香劇場炸雞 SO PUNG」新推「劇院炸全雞（蛋糕盒）」。（圖／業者提供）

另外，「豪香劇場炸雞 SO PUNG」新推「劇院炸全雞（蛋糕盒）」，每日限量供應，需要至少提前一天預約。4人大份量適合多人共享的超浮誇蛋糕外盒，打開美式劇院風格的盒蓋，雙層設計區隔醬料與炸物，7款醬料搭配整隻炸全雞、4個美式鬆餅、1份黃巨人玉米，每套售價888元。