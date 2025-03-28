台南最美賞螢地在梅嶺！看山中綠色星河　再泡龜丹溫泉、嗑梅子雞

▲梅嶺是台南最推薦的賞螢地。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

賞螢季節即將到來，台南市政府將從3月29日至4月20日舉辦全新「2025螢光花泉季」，以梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季盛景為3大亮點，旅客可以走訪楠西區，免費泡足湯、吃梅子雞、還能報名賞螢，於夜間走進山中欣賞樹林間閃耀的綠色星河。

台南市政府表示，「2025螢光花泉季」將於3月29日在龜丹溫泉體驗池戶外廣場揭開序幕，活動當天，「龜丹溫泉體驗池」推出泡腳池免費、湯屋5折優惠價600元優惠，同時現場還有主題市集、在地農產、梅子DIY體驗，並贈送100份梅子雞湯給現場參加開幕的民眾品嚐。

▲▼2025螢光花泉季帶領旅人走進楠西區，體驗龜丹溫泉、品梅子雞湯，晚上再走進山中賞螢。

梅嶺向來是台南最受歡迎的賞螢地點，今年從3月29日起至4月5日為止，共規劃4天賞螢活動，每天2梯次，可以在專人帶領下進入伍龍步道賞螢，可至活動官網報名。不過市府也提醒，由於山路較陡，心血管疾病患者、孕婦、3歲以下孩童及70歲以上長者應評估自身狀況，避免勉強登山。此外，晚間7點半後不建議再入山，以確保安全。

欲搭乘大眾運輸參加賞螢活動的民眾，可搭乘大台南公車，「綠幹線」，由台南至玉井，再轉乘大台南公車「綠22線（平日）或台灣好行梅嶺線（假日）」前往楠西、梅嶺。另大台南公車「台灣好行梅嶺線」於例假日（3/29-30、4/3-6、4/12-13、4/19-20，共計10天）增開20:00玉井往梅嶺班次，20:40梅嶺返回玉井班次，其餘綠幹線維持正常時間營運。

