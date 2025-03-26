AirAsia 6／15首航北海道新千歲！單程2499元起　即日起開搶

▲低成本航空AirAsia宣布，全新「台北-札幌（新千歲）」直飛航線將於6月15日起天天直飛。（圖／AirAsia提供）



記者彭懷玉／綜合報導

飛北海道新選擇！低成本航空AirAsia宣布，全新「台北-札幌（新千歲）」直飛航線將於6月15日起天天直飛，單程未稅2,499元，即日起正式開賣。



AirAsia「台北-札幌（新千歲）」航線，是AirAsia台灣市場的第12條直飛航線，也是台灣出發的第4條日本航線。該航線將由AirAsia集團旗下泰國亞洲航空（航班代號FD）運用清邁-台北所延伸的第五航權執飛，並採用A320客機，提供180個座位。

▲AirAsia將在6月15日首航北海道札幌新千歲機場，航班時間早去午回。（圖／AirAsia提供）



AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，北海道長年以來都是台灣旅客熱愛的旅遊勝地，冬季賞雪泡湯，夏季則是綠意盎然的避暑天堂。AirAsia這次全新推出台北直飛札幌的航線，讓旅客能以高CP值的航空票價，探索北海道夏季的魅力，如薰衣草盛開的富良野、湖泊環繞的洞爺湖、清新宜人的小樽運河，以及每年7月至8月札幌啤酒節等。同時，台北也是日本旅客喜愛的海外目的地之一，此次新航線的開通將大幅提升雙向旅遊需求。

為了慶祝台北至北海道（新千歲）新航線開通，AirAsia推出單程未稅2,499元的驚喜首賣價。該促銷票價從即日起至4月6日，可在AirAsia MOVE應用程序（前稱airasia Superapp）或airasia.com開放預訂，旅行出發日期為6月15日至10月25日。

▲酷航2024年引進全新的Embraer E190-E2客機，採用2x2座位配置，飛行更省油，機艙窗戶更寬闊。（圖／酷航提供）



另外，酷航日前榮獲《Air Transport World》(ATW) 第51屆年度航空業成就大獎（Airline Industry Achievement Awards）「年度最佳價值航空」（Value Airline of the Year）殊榮，並成為歷史上首家連續兩年獲得該獎項的航空公司，獎項由Aviation Week Network旗下 ATW、CAPA和Routes的編輯和分析團隊共同評選，更彰顯獲獎的份量與價值。

▲酷航廣體「波音B787」夢幻客機，座椅間距達34英吋以上。（圖／酷航提供）

