握壽司最受歡迎！饗饗十大人氣料理出爐　雪蟹腳只排第5名

▲饗饗十大人氣排行榜出爐。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

知名Buffet餐廳「INPARADISE饗饗」今日公布了十大人氣排行榜，第一名為「握壽司」，「大蝦天婦羅」、「牛排」則分別位居第二名、第三名。

▲饗饗十大人氣排行榜出爐，握壽司排名第一。（圖／饗賓提供）

▲饗饗十大人氣排行榜第二名的大蝦天婦羅。（圖／饗賓提供）

人氣高空Buffet「INPARADISE 饗饗」自2017年開幕至今，一直是一位難求，目前有微風信義店與新北新莊店兩間門市，餐廳今日公布了十大人氣排行榜，第一名為「握壽司」，兩間門市每日可吃掉5000貫。

酥脆厚實的「大蝦天婦羅」位居第二，每日可被嗑掉2000尾；第三名則是「牛排」，每日主廚得端出1300份現煎的「煎炙帶骨牛小排佐紅酒醬」及「爐烤肋眼牛排」，換算一年就可吃掉將近一輛公車的重量。

▲爐烤肋眼牛排。（圖／饗賓提供）

第四名是充滿大海鮮甜的「烤北海道佐呂間牡蠣」，僅於平日晚餐及假日午、晚餐供應，每月卻仍可吃掉2萬顆；「雪蟹腳」排名第五，雖不是每個餐期皆供應，但整年也吃掉8萬支，以每支長度32公分計算，相當於6座玉山的高度。

▲烤北海道佐呂間牡蠣。（圖／饗賓提供）

另外，也是特定餐期供應的「煎干貝佐明太子醬」排名第六名，平均一天也可被吃掉760顆。由整顆新鮮鮑魚、烏蔘、開陽及青蔬煮成的「鮑魚海鮮粥」，平日午、晚餐及假日全餐期供應，平均一天有400碗被吃下肚，位居人氣料理第七名。

同樣每日有將近400碗被吃下肚的「螺旋酥皮濃湯」排名第八；第九名則是「姿燒香魚」，一天可吃掉280尾。最後擠進前十名的是甜點「雲朵舒芙蕾」，剛烘烤出爐的舒芙蕾膨脹宛如雲朵般柔軟，一天供應量也有1200份。

▲小龍蝦吃到飽快閃回歸，桃園喜來登餐檯升級不加價。（圖／桃園喜來登提供）

另外，桃園喜來登酒店優廚西餐廳周一、周二單點為主，周三至周日提供吃到飽，有深受饕客喜歡的桃喜牛肉麵、窯烤披薩、現切牛肉、現沖牛肉湯等。3月31日前，餐廳再度推出「小龍蝦吃到飽」，餐檯上的蒜蒸小龍蝦供客人無限取用，平日午、晚餐1080元+10%，假日午、晚餐1380元+10%，菜色升級不加價。