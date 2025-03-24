首店在台中！築間新推「芡芳石頭火鍋」　4／2開幕2人同行88折

▲築間鍋物新品牌「芡芳」首店插旗台中。（圖／築間集團提供）

記者黃士原／台北報導

繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」之後，築間餐飲集團再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，首店選址台中市文心路二段，4月2日正式開幕，當天推出2人同行88折、4人以上同行68折優惠。

「芡芳」是「爆香」的閩南語發音，把蔥蒜等香料油爆引出香味的第一道料理程序，築間餐飲集團表示，芡芳石頭火鍋定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源，最低208元，平日11:00至16:00更推出午間輕享，不到300元就可享用海陸系列豬魚、牛魚、牛雞及豬雞雙盛套餐。

▲牛魚雙拼套餐（低脂沙朗牛x鱸魚）。（圖／築間集團提供）

芡芳套餐包含湯底、肉品/海鮮及18款當季蔬菜盤，湯底部分，3大現炒系列為「芡芳石頭湯」、「雙份魷魚石頭湯」及「山珍海味湯」，其他還有「蒜香海鮮干貝白湯」、「白胡椒豚骨」、「奶香帕瑪森」及「經典麻辣鍋」。

主餐提供超過20種肉品與海鮮，如美國板腱牛、牧場雪花牛、低脂沙朗牛、履歷雪花豬、嚴品松阪豬、鮮嫩雞腿肉、深海魷魚翅及雙拼肉品等，滿足不同饕客的需求。附餐則有芡芳滷肉飯、魚鬆滷肉飯，以及烏龍麵、寬粉、泡麵可選擇。

▲芡芳滷肉飯（上）、魚鬆滷肉飯（下）。（圖／築間集團提供）

自助吧供應11款冷、熱飲及多款泰國原裝進口的明果冰淇淋，其中還有與大苑子聯名推出的「大苑子芒果綠茶」。

「芡芳石頭火鍋」首店選址台中市文心路二段上，緊鄰台中市政府及捷運市政府站，4月2日正式開幕，當天推出2人同行88折、4人以上同行68折優惠。

▲「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出9周年活動，身分證字號同時有「2」跟「9」，送100隻蝦。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，在高雄、屏東都有分店的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，以壽星專屬的「生日快樂肉瀑布」聞名，幾歲就送幾片肉。近期品牌歡慶9周年，4月30日前推出招待白蝦優惠，只要身分證字號有「2」或「9」，就送50隻白蝦，如果同時擁有這兩數字，100隻免費吃。

想參加此活動的民眾，須前一天打電話訂位告知，讓業者提前備料，同時1桌限用1張身分證，且整桌要配合低消，50隻蝦為1500元、100隻蝦為2000元。