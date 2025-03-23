冰封高山「有雪地3寶也很危險」！國家公園署籲：還沒上山的人改期

▲玉山沿途步道成冰封大地，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）



記者彭懷玉／綜合報導

玉山、雪山、合歡山區等化身冰雪世界，吸引許多旅客上山，不過，近來奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等事件。對此，國家公園署再次呼籲「不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期」；已在山上的民眾請正確使用雪地三寶（岩盔、冰爪、冰斧），專注腳步，以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。

中央氣象署發布這一波強烈大陸冷氣團消息，果然讓臺灣高山變成冰雪世界，玉山、雪山、合歡山區等都有明顯降溫、冰凍現象。寒冷的天氣會影響登山健行安全，近來奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等山難事件。

▲高山積雪稍融，致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也是非常危險。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）



國家公園署強調，目前高山積雪稍融，致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也是非常危險，再次呼籲民眾不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期；已在山上的朋友請正確使用雪地三寶（岩盔、冰爪、冰斧），專注腳步，以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。

▲玉山積雪吸引許多人上山一睹難得的盛況。（圖／氣象署提供）



目前仍在國家公園公告雪季期間（至3月31日），如未取得入園申請許可，或未依規攜帶雪地裝備等，造成影響入園登山安全及耗費社會資源時，除影響自身安全外，將依違反國家公園法裁罰或最高禁止入園3年之處分。

▲玉山積雪。（圖／氣象署提供）



請注意以下安全建議：

1.穿著防寒衣物、保暖手套及防滑鞋，特別是在山區健行時，如屬於高山雪地攀登活動，請符合自身能力及攜帶雪地裝備，可優先考量改期，山永遠都在。

2.出發前記得查詢山區天氣與道路狀況，隨時保持警覺，不要以為山下天氣不錯就冒然前往。

3.駕駛時注意道路結冰及霧氣，保持低速行駛，謹慎駕駛。

4.避免接近懸崖或有落石危險的區域，保護自身安全。

最後，國家公園署呼籲，民眾在體驗臺灣山林之美前，務必確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，多方掌握資訊，作好萬全準備，維護自身安全也避免受罰。相關國家公園步道系統分級及登山安全宣導短片等相關資訊，可至臺灣國家公園官網、臺灣國家公園臉書及臺灣登山申請一站式服務網瀏覽查詢。