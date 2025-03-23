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冰封高山「有雪地3寶也很危險」！國家公園署籲：還沒上山的人改期

▲▼玉管處提醒民眾，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

▲玉山沿途步道成冰封大地，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

記者彭懷玉／綜合報導

玉山、雪山、合歡山區等化身冰雪世界，吸引許多旅客上山，不過，近來奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等事件。對此，國家公園署再次呼籲「不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期」；已在山上的民眾請正確使用雪地三寶（岩盔、冰爪、冰斧），專注腳步，以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。

中央氣象署發布這一波強烈大陸冷氣團消息，果然讓臺灣高山變成冰雪世界，玉山、雪山、合歡山區等都有明顯降溫、冰凍現象。寒冷的天氣會影響登山健行安全，近來奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等山難事件。

▲▼玉管處提醒民眾，入山前審慎評估是否取消行程，千萬不要被好天氣騙了。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

▲高山積雪稍融，致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也是非常危險。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

國家公園署強調，目前高山積雪稍融，致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也是非常危險，再次呼籲民眾不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期；已在山上的朋友請正確使用雪地三寶（岩盔、冰爪、冰斧），專注腳步，以免滑落墜谷，影響生命安全及救援資源。

▲▼玉山積雪。（圖／氣象署提供）

▲玉山積雪吸引許多人上山一睹難得的盛況。（圖／氣象署提供）

目前仍在國家公園公告雪季期間（至3月31日），如未取得入園申請許可，或未依規攜帶雪地裝備等，造成影響入園登山安全及耗費社會資源時，除影響自身安全外，將依違反國家公園法裁罰或最高禁止入園3年之處分。

▲▼玉山積雪。（圖／氣象署提供）

▲玉山積雪。（圖／氣象署提供）

請注意以下安全建議：
1.穿著防寒衣物、保暖手套及防滑鞋，特別是在山區健行時，如屬於高山雪地攀登活動，請符合自身能力及攜帶雪地裝備，可優先考量改期，山永遠都在。
2.出發前記得查詢山區天氣與道路狀況，隨時保持警覺，不要以為山下天氣不錯就冒然前往。
3.駕駛時注意道路結冰及霧氣，保持低速行駛，謹慎駕駛。
4.避免接近懸崖或有落石危險的區域，保護自身安全。

最後，國家公園署呼籲，民眾在體驗臺灣山林之美前，務必確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，多方掌握資訊，作好萬全準備，維護自身安全也避免受罰。相關國家公園步道系統分級及登山安全宣導短片等相關資訊，可至臺灣國家公園官網臺灣國家公園臉書臺灣登山申請一站式服務網瀏覽查詢。

關鍵字： 登山 爬山 登高山 玉山 爬山知識 熱血行腳 冰雪 高山融雪 山難

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