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韓國排隊名店「3色可頌塔」快閃登台　晶華同步引進吐司磚脆餅

▲韓國排隊名店爆款3色可頌塔登台　晶華同步引進吐司磚脆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲韓國排隊名店爆款3色可頌塔登台，上圖為香草奶油口味。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

韓國「紙巾吐司」名店the Truffle Bakery去年快閃晶華引爆排隊熱潮，今年再度合作，即日起至4月24日引進另外兩款當紅產品「可頌塔」及「吐司磚脆餅」，可頌塔共有香草奶油、黑松露與覆盆子3種口味，6個一組售價880元，吐司磚脆餅兩盒880元。

千層蛋塔在台灣風行已久，韓國首爾the Truffle Bakery的「可頌塔」與其不同之處，在於塔皮邊緣摺疊手法，烘焙師在製作塔皮時，會將成型塔皮的邊緣特別捏緊密封，這樣的外型不但漂亮、也讓內餡可以自然膨起，不會讓塔皮占去內餡的空間。

▲韓國排隊名店爆款3色可頌塔登台　晶華同步引進吐司磚脆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲黑松露可頌塔是在麵糰中加入竹炭粉揉製、香烤後刷上一層松露油。（圖／記者黃士原攝）

此次來台的「可頌塔」共有3款不同口味，香草奶油可頌塔的外皮是以新鮮香草籽與奶油調和而成，黑松露可頌塔是在麵糰中加入竹炭粉揉製、香烤後刷上一層松露油，黑色的外皮帶來神祕的美味吸引力，上述兩種塔皮搭配的是以雞蛋和鮮奶油調製的內餡，入口滑順、蛋香濃郁。

▲韓國排隊名店爆款3色可頌塔登台　晶華同步引進吐司磚脆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲加入甜菜根於麵團當中的覆盆子可頌塔，麵團在捏製成型後會先於底部擠上一層酸甜的覆盆子醬。（圖／記者黃士原攝）

覆盆子可頌塔除了在麵團中加甜菜根，塔皮捏製成型後，會先於底部擠上一層酸甜的覆盆子醬，再填入由奶油起司與鮮奶油調製而成的乳酪醬內餡，烤製完成的成品有著朱紅色的豔麗外表，入口則有莓果特有的酸甜滋味。

▲韓國排隊名店爆款3色可頌塔登台　晶華同步引進吐司磚脆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲除了可頌塔，晶華這次還引進「吐司磚脆餅」。（圖／記者黃士原攝）

除了可頌塔，晶華這次還引進「吐司磚脆餅」，這是紙巾吐司的延伸產品，烘焙師將外層酥脆、內層柔軟如紙的吐司，切成適口大小的方形塊狀，分別沾上肉桂糖漿以及巧克力醬後進行低溫烘烤，待水分蒸烤揮發之後，吐司即會變得酥脆無比。

可頌塔、吐司磚脆餅及紙巾吐司即日起在「晶華美食到你家」平台上販售，6個一組（每種口味2個）售價880元，吐司磚脆餅2盒880元，紙巾吐司2入780元。另外還有包含3款可頌塔、奶油肉桂吐司磚脆餅、經典奶油紙巾吐司的分享組合，每盒1180元。

晶華酒店2樓的上庭酒廊則從3月28日至4月24日，推出「The TRUFFLE BAKERY下午茶」，每份680元，內容包含「可頌塔三入組」或「經典奶油紙巾吐司一組」兩者擇一，搭配單杯精選咖啡或茶，周一至周五每日14:00至17:00限量供應，售完即止。

▲▼漢來大飯店以「一抹幸福」 為主題，即日起至4月15日，推出9款抹茶系列的限定甜點與麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄漢來糕餅小舖即日起至4月15日，推出9款抹茶系列的限定甜點與麵包。（圖／漢來美食提供）

另外，高雄漢來糕餅小舖以「一抹幸福」為主題，即日起至4月15日，推出9款抹茶系列的限定甜點與麵包，其中「抹茶巧克力巴斯克」以濃郁的抹茶巴斯克結合醇厚起司，加入特製抹茶巧克力醬，濃醇不膩，尾韻帶有回甘的抹茶香氣。「抹茶蒙布朗」以抹茶馬卡龍為底，層層堆疊覆盆子凍、栗子餡與抹茶杏仁蛋糕，佐以抹茶香堤，每一口都像春日午後的一場微風。

▲▼漢來大飯店以「一抹幸福」 為主題，即日起至4月15日，推出9款抹茶系列的限定甜點與麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲「抹茶巧克力巴斯克」濃郁的抹茶巴斯克結合醇厚起司。（圖／漢來美食提供）

「抹茶柚香生吐司」選用烏越高筋麵粉，搭配宇治抹茶粉、日本抹茶濃醬與梅原柚子丁，茶香與柚香交織，口感鬆軟，溫潤不膩。「流心抹茶餐包」內餡以宇治抹茶粉調和，外皮酥香，輕輕咬開即爆漿，濃郁抹茶香氣瞬間瀰漫口中。「抹茶奶油捲」使用T45法國粉與法國高品質奶油，抹茶與蜂蜜的香氣交融，捲入濃厚抹茶奶油，入口細緻滑順。
 

關鍵字： 美食雲 台北市美食

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