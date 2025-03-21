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「可不可」4／7起下架8款飲品　網哭：桑檸熟成不要走

▲「可不可」4/7起下架8款飲品　網哭：桑檸熟成不要走。（圖／取自可不可熟成紅茶臉書）

▲「可不可」4/7起下架8款飲品。（圖／取自可不可熟成紅茶臉書）

記者黃士原／台北報導

經典終有告別的一天！手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」昨日公告，4月7日起下架金檸熟成、桑檸熟成等8款飲品，民眾如果想再次回味，要把握最後時刻。得知消息後，有網友說「桑檸熟成可以不要走嗎」、「檸檬系列很好喝，怎麼會」。

可不可熟成紅茶臉書粉專昨日公告，4月7日起，將下架金檸熟成、金檸春芽、橘果熟成、柚果紅茶、桑檸熟成、莓果春芽、黑蜜歐蕾、雲蓋全系列等8款飲品，實際供應狀況依各門市庫存為準。

得知消息後，有網友說「桑檸熟成可以不要走嗎」、「檸檬系列很好喝，怎麼會」、「是不是要有新品了！嗚嗚嗚，莓果春芽」，也有人猜測「愛司要回來了嗎？」、「鳳梨波登要復活了嗎？」，有人則說「春梅冰茶不要下就好」。

▲麻古茶坊「蕃茄系列」強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊期間限定「蕃茄系列」回來了，嚴選優質聖女小蕃茄搭配酸甜梅汁及蜂蜜糖漿製成，有人氣「蕃茄梅蜜」，現打蕃茄冰沙吃得到清甜果香、微酸梅汁及蜜香，每杯售價70元起；「蕃茄梅蜜波波」則是蕃茄梅蜜搭配彈脆寒天波波、翡翠綠茶凍的組合，咀嚼口感十足，每杯售價80元起，3月19日起於全門市開賣。

關鍵字： 美食雲 可不可熟成紅茶 下架

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