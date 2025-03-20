徹思叔叔中山北咖啡廳4／7起停業　網驚：甜點吃到飽沒了

▲徹思叔叔中山北咖啡廳4/7暫停營業。（圖／取自Uncle Tetsu Taiwan 徹思叔叔-台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

來自日本福岡的徹思叔叔，主打起司蛋糕，在台灣擁有多家分店及百貨櫃位，「中山北咖啡廳」則是提供甜點吃到飽服務，不過業者公告，該分店將進入充電調整期，4月7日起暫停營業，其他門市正常營業。

「徹思叔叔的店」來自日本福岡，主打起司蛋糕，不添加一滴水，以澳大利亞乳酪起司、法國奶油與牛奶製作而成，目前在台北擁有多分店。其中位於台北中山區的「中山北咖啡廳」，不只蛋糕甜點吃到飽，拉麵、蛋包飯等鹹食也是無限供應，是預約困難的甜點名店。

不過，業者日前公告，「徹思叔叔中山北咖啡廳」即將進入一段充電調整期，自4月7日起暫停營業，未來或許會以全新的模樣再度與大家見面，線上訂位系統會直接開放至4月6日。消息傳出後，讓許多粉絲擔心留言詢問，「天哪，這樣以後不是就沒有吃到飽了」、「充電是…..吃到飽倒了嗎」。

▲野人火鍋主打高級熟成肉。（圖／記者黃克翔攝）

另外，藝人KID（林柏昇）火鍋店「野人火鍋」再收1家，繼林口店及中和店之後，三峽店昨日公告，開業4年多來，經歷了疫情、食材亂七八糟大漲價，「中間我們有許多做的不好的地方，但是也有許多美好的回憶」，只是現在人力缺乏，成為壓倒他們的最後一根稻草，決定3月31日為餐廳的最後營業日。