鰻魚飯半價、天丼第2件5折　3餐飲品牌進駐LaLaport南港祭優惠

▲鰻鰻EXPRESS「一本鰻」便當。（圖／大漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

三井不動產集團旗下LaLaport南港今日開幕，預計有300家專櫃進駐，其中3家餐飲品牌搶先推出開幕優惠，分別是鰻魚飯半價、天丼第2件5折，以及消費滿500元送200元抵用券。

鰻鰻EXPRESS

繼去年10月進駐林口三井Outlet二館美食街，大漁餐飲集團旗下「鰻鰻EXPRESS 」也到南港三井LaLaport展店，歡慶正式插旗台北市，品牌也推出三重優惠，首先是3月20日至3月26日「一本鰻」半價395元（原價790元），每日限量30份；其二，3月20日起單筆消費滿500元即送「鰻魚起司玉子燒」兌換券1份，限量500份，送完為止。最後，3月27日起，單筆消費500元即送「日式茶碗蒸」1份，每日限量20份。

鰻鰻EXPRESS鎖定美食街客群，主打288元起即可品嘗到頂級高規格的青口鰻定食，其中點餐率第一名是「活力元氣鰻丼」，高達20公分高的鰻丼，視覺效果十足；排名第二的「松露風安格斯牛鰻重」，同時可以享用鰻魚與滿滿松露醬搭配的安格斯牛肉串；第三名是「鰻×地雞腿」，以烤雞腿搭配烤鰻魚，深受大人與小孩的喜愛。

▲金子半之助「江戶前天丼」。（圖／記者黃士原攝）

金子半之助

來台10年的「金子半之助」再度拓展版圖，慶祝南港LaLaport店開幕，3月20日至3月31日，每日推出20組江戶前天丼第2件5折優惠（周一至周五限定）。此外，全台門市也一同歡慶，江戶前天丼與香香雞天丼特價699元（原價758元），加入會員加贈10點點數。

金子半之助主打天丼美食，江戶前天丼、上天丼及天丼是必吃招牌，江戶前天丼中使用的「穴子(星鰻)」由日本進口，長度比手掌還要大。至於金子半之助最重要的秘製醬汁，也是由日本調製好再運送來台灣。

▲「ButterSays」在南港LaLaport開出全台第一家門市。（圖／業者提供）

ButterSays

曾開過多次快閃櫃的費南雪專賣品牌「ButterSays」，在南港LaLaport開出全台第一家門市，慶祝開幕，3月20日至3月31日，只要消費滿500元，現場加入品牌Line會員，贈送200元抵用券（4張50元，使用時間4月1日至4月30日，限南港LaLaport使用，可累贈、可累積使用）。

ButterSays復刻現在東京銀座流行的費南雪，使用日本千代田特殊加深烤盤，使其受熱平均，烤出來的費南雪金黃顏色分佈均勻，除了招牌產品「艾許奶油費南雪」、「法國莊園巧克力費南雪」外，配合新店還推出「荔枝覆盆子費南雪」，結合了清新荔枝和酸甜覆盆子的風味。