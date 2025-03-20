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1泊4食8415元起！桃園露營車再贈泡澡球　住慕軒送價值破萬升等券

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-朋趣豪華露營推出兒童節優惠。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春暖花開適合露營，天成逸旅-朋趣豪華露營推出「朋趣兒童月 比比泡澡趣」優惠，即日起至4月30日前，平日雙人一泊四食8,415元起，4月4日至4月6日加碼吊酒瓶、套圈圈、彈珠台可以玩。而慕軒飯店推出「11周年生日慶」限定住房專案，入住贈價值破萬的升等券、買一送一券。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

▲即日起至4月30日前，平日雙人入住朋趣「流星號」露營車，一泊四食只要8,415元。（圖／業者提供）

天成逸旅-朋趣豪華露營
搶攻兒童節商機，即日起至4月30日前，平日雙人入住朋趣「流星號」露營車，一泊四食只要8,415元；雲端號8,789元、曙光號9,163元、天馬號9,350元，包含野餐下午茶、BBQ海陸火烤晚餐、消夜泡麵，隔天一早有管家直送的Chill早餐箱。凡入住豪華露營車，每車加贈價值680元的比比家族沐浴泡澡球禮盒，增添孩子的泡澡樂趣。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

▲▼BBQ海陸火烤晚餐；每車加贈價值680元的比比家族沐浴泡澡球禮盒。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

4月4日至4月6日連假期間，童樂園規畫一場充滿懷舊氛圍的「栗比復古童樂野趣」活動，包括吊酒瓶、套圈圈、彈珠台等，帶領孩子體驗爸媽小時候的經典遊戲，共享親子歡樂時光。此外，免費招待0-2歲（含）孩童，雙人入住至多招待一位入住，四人至多招待兩位入住。

▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店四月份將迎來11周年，入住贈價值破萬的「11周年限定優惠券」乙本。（圖／業者提供）

▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店將迎來11周年。（圖／業者提供）

慕軒飯店
國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店四月份將迎來11周年，即起至6月30日推出「11周年生日慶」限定住房專案，入住贈價值破萬的「11周年限定優惠券」乙本，內含價值480元精選拼盤兌換券、多項餐飲、酒水買一送一與免費的客房升等、套房升等券，總共11張優惠券。同時，因應11周年，同步加贈AMAZZING CLUB會員點數1,111點。

▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店四月份將迎來11周年，入住贈價值破萬的「11周年限定優惠券」乙本。（圖／業者提供）

▲▼入住贈價值破萬的「11周年限定優惠券」乙本；優惠券含不分平、假日享早餐買一送一優惠。（圖／業者提供）

▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店四月份將迎來11周年，入住贈價值破萬的「11周年限定優惠券」乙本。（圖／業者提供）

不僅如此，凡身分證字號中三個1，再享平日房型升等一階，入住此專案的旅客還可抽住宿券，幸運兒可獲價值19,000元的經典客房住宿乙晚，飯店將於4月30日、5月30日、6月30日各抽出乙名得獎者。

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