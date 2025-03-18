脆友狂分享止咳神飲「綠茶+紅茶」　清心福全教大家這樣點

▲網友實測「綠茶+紅茶」是手搖飲界的咳嗽救星。（圖／清心福全提供）

記者黃士原／台北報導

近日氣溫忽冷忽熱，不少人感冒狂咳，近日網路社群平台Threads上就有網友分享，清心福全的綠茶+紅茶可以止咳，引來許多網友跟風嘗試，並紛紛回報效果顯著。對此，業者也順勢開賣，還教網友怎麼點，「直接說綠+紅就可以了」。

日前有一位網友在社群平台上分享，「最近大家推薦的咳嗽救星～清心福全的無糖綠茶加紅茶，三分糖或半糖，溫的效果最好，真的超有效！」之後也引起許多網友跟風嘗試，並紛紛回報效果顯著，還有人戲稱「這根本是手搖飲界的止咳神藥」。

▲清心福全建議3分糖或無糖，溫溫的喝，緩解喉嚨不適感。（圖／清心福全提供）

對於意外爆紅的「止咳神飲」，清心福全也在FB正式回應，最近Threads上瘋傳的「綠茶+紅茶」混搭喝法，原來就是自家的飲品，同時公布配方「溫的無糖綠茶加三分糖紅茶（或半糖）」，業者還說不知道怎麼點的話，直接跟店員說「綠+紅」就可以。

雖然眾多網友實測「綠茶＋紅茶」可止咳，但清心福全總公司特別強調，此飲品並非醫療用途，僅能作為舒緩輔助，效果也因人而異，若症狀持續，仍建議消費者就診，尋求專業醫師協助恢復身體健康。

▲麻古茶坊「蕃茄系列」強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊期間限定「蕃茄系列」回來了，嚴選優質聖女小蕃茄搭配酸甜梅汁及蜂蜜糖漿製成，有人氣「蕃茄梅蜜」，現打蕃茄冰沙吃得到清甜果香、微酸梅汁及蜜香，每杯售價70元起；「蕃茄梅蜜波波」則是蕃茄梅蜜搭配彈脆寒天波波、翡翠綠茶凍的組合，咀嚼口感十足，每杯售價80元起，明天起於全門市開賣。