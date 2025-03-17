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住墾丁星級飯店免費帶寵物入住　享17坪花園房、早餐吃到飽

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒大飯店推出寵物住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

帶毛小孩一起出門旅行的需求持續攀升，墾丁凱撒大飯店即日起就推出寵物友善住房專案，平日雙人同行一泊一食每晚8999元起，房內貼心備妥多項寵物備品，讓飼主與毛孩旅客都能享有賓至如歸的住宿體驗。

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲▼寵物專案可入住17坪以上客房，並享有寵物專屬用品。

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

墾丁凱撒大飯店今年春天全新推出的寵物住房專案，每房可免費攜帶一隻20公斤以下的貓狗，加價800元可再多帶一隻，每房至多入住兩隻毛孩。專案提供17坪的花園客房或25坪的豪華花園客房可供選擇，寬敞舒適的起居空間，另附有獨立專屬的戶外花園，確保充足活動空間。

此外，飯店更提供透氣性極佳，可迅速排出睡眠時所產生的熱氣與濕氣的寵物床，讓毛孩擁有健康無憂的休息環境。不僅如此，房內更貼心備妥尿布墊、拾便袋、寵物濕紙巾、水碗與飼料碗，及健康又美味的迎賓點心，讓飼主攜伴出遊更加輕鬆無慮。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲墾丁Hotel dùa開放訂房、試營運。（圖／業者提供，下同）

而最新飯店「墾丁Hotel dùa」近日正式開放訂房，不僅全棟是黃金級綠建築，在頂樓更有360度環形「滔浪酒吧空中泳池」，躺床就能看蔚藍海景，即日起開放訂房、試營運，每晚5800元起，還能享早餐吃到飽。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯。

墾丁Hotel dùa由聯上集團打造，飯店座落於大街核心區域絕佳地理位置，一次擁攬山、海、風相融的自然獨特極景。飯店以珊瑚貝殼為主要設計靈感，並融合墾丁獨有特色而成的友善地標，還有獨創的燈光計畫設計；而館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯，以貝殼內部螺旋為靈感，既是視覺焦點，也是藝術象徵。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲▼房內就能欣賞蔚藍海景。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

飯店內共有127間客房、5種房型，分別為dùa 客房、豪華客房、山隅客房、行政客房、山海套房，全館採用英國斯林百蘭名床，並設有55吋智慧型旅館電視、新款Bose戶外型喇叭、Nespresso膠囊咖啡機、新一代Panasonic NA27 吹風機等，客房沐浴備品則使用法國精緻奢華香氛品牌Pascal Morabito。此外，推開房門，就能將絕美海景盡收眼底，盡享海灣視角。

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