10家手搖飲白色情人節優惠！飲料買1送1、配料免費加

▲各大手搖飲白色情人節優惠懶人包。（圖／Mr.Wish提供）

記者蕭筠／台北報導

今（14）日為白色情人節，全台各大手搖飲也紛紛祭出限時優惠，包括Mr.Wish、清心福全、顏太煮奶茶都有指定飲品買1送1，御私藏 則推免費加料活動，小確幸一次收。

▲御私藏祭出免費加料活動。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供 ）

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至3月18日於全門市祭出「指定飲品買1送1」優惠，期間只要購買大杯雪頂蕎麥輕乳就送大杯黃金蕎麥，每人每次限購1組。

「雪頂蕎麥輕乳」茶底嚴選100%台灣頂級蕎麥茶結合醇厚鮮奶，頂層擠上起司奶油打發成的綿密鮮奶油，最後撒上堅果碎粒打造鹹甜滋味；「黃金蕎麥」則是選用頂級台灣蕎麥製成，口感溫和帶有獨特堅果香。

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶即日起至3月16日祭出「月老桃氣冰茶買1送1」優惠，須透過Ocard線上平台領券，每筆訂單限購1組，限來店或線上預訂自取才可享優惠。

「月老桃氣冰茶」是使用進口蜜桃果泥搭配松柏嶺高山青茶製成，再加入蜜桃凍與原味Q波波增添咀嚼口感。

●御私藏

御私藏即日起至3月16日祭出「免費加料」活動，期間凡情侶、夫妻至門市點餐時擁抱，即可免費加料，每組最多2杯可加料，加料品項依各門市現有備料為主，每人限加1次，限加1種料。

●先喝道

先喝道全門市今（14）日祭出限時1天「糯烏龍3杯80元」優惠，每人限購2組共6杯。糯烏龍嚴選上等烏龍茶葉，搭配輕焙糯米香，透過傳統工法以3分火細緻烘焙而成。

●CoCo

CoCo即日起至4月18日祭出「愛你99」優惠活動，期間只要透過外送平台foodpanda可享「大杯珍珠奶茶」、「大杯粉角奶茶」同品項2杯只要99元。

▲迷客夏茶拿鐵系列限時2杯99元起。（圖／迷客夏提供）

●TEA TOP第一味

TEA TOP第一味即日起至3月17日祭出「指定飲品買1送1」優惠，只要購買大杯108茶王就送大杯冬瓜檸檬，每人限購2組，須透過你訂線上平台下單自取才可享優惠。

●清心福全

清心福全即日起至3月17日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「雙凍奶烏」、「雙倍茶凍綠茶」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主。

●迷客夏

迷客夏全門市即日起至3月18日祭出「茶拿鐵系列」優惠，凡購買大杯茶拿鐵2杯，南部門市享99元優惠價、北部門市享109元優惠價，限同品項且糖、冰相同，可自付差額加料；3月19日起至4月1日加碼於門市購買任2杯飲品，還可享29元加價購中杯茶拿鐵，可自付差額加料、升級大杯。

茶拿鐵系列品項包含伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。

南部價適用區域為台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東；北部價適用區域為苗栗、新竹、桃園、台北、新北、基隆、宜蘭、台東、澎湖、金門。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至3月31日祭出「美人系列8折」優惠，優惠品項包括「東方美人」、「冰島美人」，限外帶特大杯，松山機場店、桃園機場店、宜蘭傳藝店不適用此活動。

●五桐號

五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主。