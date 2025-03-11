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淡水2最美飯店專案！將捷1泊3食包賞花接送　福容贈午茶、租單車

▲CNN評選為全球十大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道,麗寶樂園渡假園區內的落羽松大道,福容徠旅水里堪稱玉山腳下的藝術旅店。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅水里堪稱玉山腳下的藝術旅店。（圖／福容大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

騎單車迎風而行，感受春日愜意時光！福容大飯店推出「跟著福容環台騎跡」專案，全台13家符合自行車友善旅宿的分店，均提供專屬停放空間、脫水機、能量包、車輛租借等服務，每房3,399元起，金福會員入住每房只要2,991元起。將捷金鬱金香酒店則推出一泊三食方案，每房6,800元起，加贈專車接送的「淡水小旅行」。

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，東北角的「福容福隆店」連續三次榮獲交通部觀光署的「自行車友善旅宿人氣票選」冠軍，穿越百年舊草嶺隧道，聆聽「丟丟銅仔」民謠餘音繞樑，一路從新北騎到宜蘭，還能坐在景觀咖啡廳遠眺龜山島，感受海天一線的遼闊美景。

▲福容漁碼店入住全台最美夕陽飯店最低2.3折起,台北晶華豪華客房,捷絲旅祭出1,999元全台通用之住宿券, 相當於2.2折優惠,Just Italian 義饗食堂推出「平日饗樂雙人優惠折扣券」每張1,099元。（圖／晶華酒店提供）

▲入住淡水最美夕陽飯店。（圖／福容大飯店提供）

5月31日前，淡水「福容漁碼店」還有「春遊淡水新花樣」專案，雙人平日入住市景豪華客房6,499元，3月31日前入住還能免費升等海景豪華客房，以上專案加贈早餐二客、單人下午茶二客，以及「非動力自行車租借2小時兌換券」二張等。

▲CNN評選為全球十大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道,麗寶樂園渡假園區內的落羽松大道,福容徠旅水里堪稱玉山腳下的藝術旅店。（圖／福容大飯店提供）

▲日月潭環潭自行車道曾被CNN評選為全球十大最美自行車道。（圖／福容大飯店提供）

日月潭環潭自行車道被CNN評選為全球十大最美自行車道，距離「福容徠旅水里」不到30分鐘的車程；「麗寶樂園渡假區」旁的后豐鐵馬道是全台人氣最旺的自行車旅遊路線之一，全長共4.5公里，包含隧道及跨越大甲溪的花梁鋼橋，沿途綠意成蔭、景色絕佳，沒有車輛干擾，適合親子共遊。

▲將捷金鬱金香酒店。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

▲淡水河畔「將捷金鬱金香酒店」推出春季住房專案。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

另外，淡水河畔「將捷金鬱金香酒店」推出春季住房專案，即日起至5月31日，凡入住一泊三食方案，每房6,800元起；三天兩夜住房方案每房10,588元起，換算下來一晚最低5,294元。凡於5月9日前完成訂房，指定房型免收一成服務費，再加贈春季香氛好禮乙份。

▲將捷金鬱金香酒店。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

▲專案房客還可預約「淡水小旅行」限定行程。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

專案房客還可預約「淡水小旅行」限定行程，由專車導覽季節精選路線，帶領體驗淡水的古往今來。春季百花盛開，路線囊括淡水天元宮或三生步道，欣賞3月中旬後盛開的吉野櫻，還能探訪緣道觀音廟、珊瑚貝殼廟、綠石槽等人氣打卡點，方便無車族完整體驗淡水之美（景點與路線依現場狀況安排）。

關鍵字： 淡水旅遊 新北市旅遊 花海旅遊 春季住房專案 騎單車 新北市旅宿 星級飯店 度假旅館

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