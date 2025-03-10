ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕！亮點搶先看　套房每晚2.8萬起

▲▼大阪柏典酒店。（圖／パティーナ大阪提供）

▲大阪柏典酒店鄰近大阪城公園。（圖／パティーナ大阪提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

新加坡度假酒店集團嘉佩樂旗下品牌「大阪柏典（Patina Osaka）」確定將於5月1日開幕！該品牌是首次進駐日本，從客房就能遠眺大阪城公園與難波宮跡公園，春日可欣賞滿開櫻花，秋日則可沉醉於繽紛紅葉之中。即日起酒店推出特別「柏典之旅」套房專案，每人每晚12萬6000日圓起（約新台幣2萬8000元），僅接受連續入住2晚以上預訂。

「柏典Patina」品牌意旨隨著時光流轉愈發熠熠生輝、展現歷久彌新的優雅之美。此次日本首間品牌酒店「大阪柏典Patina」就選在鄰近大阪城、難波宮跡公園處，20層樓高建築內共有221間客房。

▲▼大阪柏典酒店。（圖／パティーナ大阪提供）

▲▼大阪柏典酒店套房示意圖，上圖為Junior Suite，下圖為豪華套房。

▲▼大阪柏典酒店。（圖／パティーナ大阪提供）

客房從15坪起跳，房內以深色木紋為主調、色彩沉穩，大片窗景將周邊風光盡收眼底，床頭板更妝點以大阪城石垣為靈感設計的和紙藝術作品。無論入住哪一間客房，都能遠眺大阪城公園與難波宮跡公園，春日可欣賞滿開櫻花，秋日則可沉醉於繽紛紅葉之中。

酒店最頂級的「Patina Suite」擁有超過70坪空間，套房內除了設有客廳與臥室外，還配備廚房、餐飲空間、可遠眺大阪城的陽台，以及附有蒸氣三溫暖的豪華浴室；此外，客廳區特別配備黑膠唱盤與專業級音響設備，打造極致的音樂饗宴。

▲▼大阪柏典酒店。（圖／パティーナ大阪提供）

▲酒店內的品茶Lounge「にじり」，空間以通往茶室的入口為設計概念。

▲▼大阪柏典酒店。（圖／パティーナ大阪提供）

▲柏典Wellness空間。（圖／パティーナ大阪提供）

公共空間方面，館內餐廳 「P72」 以「微季節料理」（Micro-seasonal Cuisine）為概念，選用當令食材，細膩呈現每一段季節變遷的風味與故事。此外，還可體驗由聲音藝術家 Devon Turnbull（OJAS） 精心設計的「聆聽室」，透過高品質音響將音樂轉化為沉靜冥想。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲大阪華爾道夫酒店是今年大阪最受期待的酒店之一。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

記者蔡玟君／綜合報導

2025大阪萬博即將於4月13日正式登場，為了迎接海內外遊客，大阪今年上半年就有多間飯店準備開幕。《ETtoday新聞雲》整理出上半年正式對外迎賓5間奢華酒店，包括日本首間華爾道夫就在大阪梅田，還有酒店提供直達大阪萬博接駁船，且享26小時彈性入住。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲大阪華爾道夫酒店頂級套房示意圖。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

而希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」也將首次進駐日本，首間品牌酒店同樣選擇落腳大阪。全新的「大阪華爾道夫」將於4月3日開幕，共有252間客房，客房坪數從15坪起跳，讓金字塔頂端旅客享受最道地的「華爾道夫服務」，館內設有品牌代表Lounge與酒吧設施「Peacock Alley」，還有餐廳、室內泳池、健身房、餐廳、SPA等多樣化設施。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 飯店旅館 星級飯店 大阪柏典酒店 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

推薦閱讀

萊爾富抽「台積電股票」幸運得主出爐

萊爾富抽「台積電股票」幸運得主出爐

日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕

日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕

陽明山秘境享受充滿芬多精的下午茶！

陽明山秘境享受充滿芬多精的下午茶！

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

淡水紫藤花園免費逛、天元宮櫻花開了

淡水紫藤花園免費逛、天元宮櫻花開了

埔里特色早餐「鹹油條」想吃要趁早！

埔里特色早餐「鹹油條」想吃要趁早！

王品旗下「青花驕」插旗台南

王品旗下「青花驕」插旗台南

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

阿里山北門車站飯店重生　2026開幕

阿里山北門車站飯店重生　2026開幕

壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看

壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

2位女性同行第2位38折

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

阿里山北門車站飯店重生　2026開幕

熱門行程

最新新聞更多

萊爾富抽「台積電股票」幸運得主出爐

日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕

陽明山秘境享受充滿芬多精的下午茶！

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

淡水紫藤花園免費逛、天元宮櫻花開了

埔里特色早餐「鹹油條」想吃要趁早！

王品旗下「青花驕」插旗台南

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366