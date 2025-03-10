日本首間「大阪柏典酒店」5月開幕！亮點搶先看　套房每晚2.8萬起

▲大阪柏典酒店鄰近大阪城公園。（圖／パティーナ大阪提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

新加坡度假酒店集團嘉佩樂旗下品牌「大阪柏典（Patina Osaka）」確定將於5月1日開幕！該品牌是首次進駐日本，從客房就能遠眺大阪城公園與難波宮跡公園，春日可欣賞滿開櫻花，秋日則可沉醉於繽紛紅葉之中。即日起酒店推出特別「柏典之旅」套房專案，每人每晚12萬6000日圓起（約新台幣2萬8000元），僅接受連續入住2晚以上預訂。

「柏典Patina」品牌意旨隨著時光流轉愈發熠熠生輝、展現歷久彌新的優雅之美。此次日本首間品牌酒店「大阪柏典Patina」就選在鄰近大阪城、難波宮跡公園處，20層樓高建築內共有221間客房。

▲▼大阪柏典酒店套房示意圖，上圖為Junior Suite，下圖為豪華套房。

客房從15坪起跳，房內以深色木紋為主調、色彩沉穩，大片窗景將周邊風光盡收眼底，床頭板更妝點以大阪城石垣為靈感設計的和紙藝術作品。無論入住哪一間客房，都能遠眺大阪城公園與難波宮跡公園，春日可欣賞滿開櫻花，秋日則可沉醉於繽紛紅葉之中。

酒店最頂級的「Patina Suite」擁有超過70坪空間，套房內除了設有客廳與臥室外，還配備廚房、餐飲空間、可遠眺大阪城的陽台，以及附有蒸氣三溫暖的豪華浴室；此外，客廳區特別配備黑膠唱盤與專業級音響設備，打造極致的音樂饗宴。

▲酒店內的品茶Lounge「にじり」，空間以通往茶室的入口為設計概念。

▲柏典Wellness空間。（圖／パティーナ大阪提供）

公共空間方面，館內餐廳 「P72」 以「微季節料理」（Micro-seasonal Cuisine）為概念，選用當令食材，細膩呈現每一段季節變遷的風味與故事。此外，還可體驗由聲音藝術家 Devon Turnbull（OJAS） 精心設計的「聆聽室」，透過高品質音響將音樂轉化為沉靜冥想。

▲大阪華爾道夫酒店是今年大阪最受期待的酒店之一。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

記者蔡玟君／綜合報導

2025大阪萬博即將於4月13日正式登場，為了迎接海內外遊客，大阪今年上半年就有多間飯店準備開幕。《ETtoday新聞雲》整理出上半年正式對外迎賓5間奢華酒店，包括日本首間華爾道夫就在大阪梅田，還有酒店提供直達大阪萬博接駁船，且享26小時彈性入住。

▲大阪華爾道夫酒店頂級套房示意圖。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

而希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」也將首次進駐日本，首間品牌酒店同樣選擇落腳大阪。全新的「大阪華爾道夫」將於4月3日開幕，共有252間客房，客房坪數從15坪起跳，讓金字塔頂端旅客享受最道地的「華爾道夫服務」，館內設有品牌代表Lounge與酒吧設施「Peacock Alley」，還有餐廳、室內泳池、健身房、餐廳、SPA等多樣化設施。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）