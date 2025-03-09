台南2條特色鐵道玩法！搭藍皮列車吃最美麵店　復古火車直達蘭展

▲台南版的藍皮列車「勝利號」。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／台南報導

台南有2條別具特色的觀光小火車路線，旅客能搭上「台版藍皮列車」，欣賞沿線風光，還可以到台南最美麵店吃美食；而隨著2025台灣國際蘭展已經登場，現在還可搭上百年鐵道直達會場，是期間限定的有趣旅行體驗。

▲▼新營鐵道文化園區的「勝利號」。（圖／記者蔡玟君攝）

1.台南版「藍皮火車」勝利號

新營鐵道文化園區所在的新營糖廠為台糖公司三大總廠之一，因組織層級較高，鐵路軌道多而密、車輛調度靈活，在台糖公司五分仔車客運興盛時期為主要的運輸重鎮，現在則變成對外免費開放的鐵道文化園區。

其中最吸睛的就是藍白外觀的「勝利號」，是目前台糖唯一可以自立運轉的汽油車，現在開放民眾付費搭乘「新營車站－中興車站」區間，或「中興－火燒站」間（依車輛調度），旅客可以實際坐進勝利號Tiffany藍的車廂內，在緩慢的車速中欣賞這條舊鐵道沿途玉米田、台糖舊建築、城鎮樣貌。

▲新營鐵道文化園區中興車站。（圖／記者蔡玟君攝）

勝利號目前固定在周末、例假日行駛，每趟次來回約20至30分鐘，全票80元、半票40元。抵達中興車站後，旅客也可以走到車站賣店買冰、伴手禮，或走上天橋捕捉勝利號行駛的列車風景。

▲▼有「台南最美麵店」之稱的葉明致麵舖，在新營鐵道中興車站也有分店。（圖／記者蔡玟君攝）

周邊美食：文青麵店「葉明致麵舖」

有台南最美麵店之稱的「葉明致麵舖」，現在進駐新營糖廠中興車站旁的老屋內，以創意台菜為概念，以自家製的醬料、麵條，製作特色麵點。最受歡迎的包括以寬版粗麵條為主打的「皮帶乾麵」，還有帶有椒麻香氣的「燒椒麵」，或口味純粹的「麻麻麵」；店內的滷味與古早味紅茶也是推薦必點。

▲▼烏樹林休閒園區五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

2.烏樹林休閒文化園區

台糖烏樹林休閒園區同樣隸屬於糖廠，已有百年歷史，與新營一樣過去作為運輸糖的重要五分車鐵道。後來烏樹林糖廠結束業務，鐵道路線轉型為觀光小火車，旅客可以實際搭上列車，感受昔日運糖時的沿線風光。

▲現在可以搭車直達台灣國際蘭展會場。（圖／記者蔡玟君攝）

期間限定路線：搭小火車直達國際蘭展會場

2025台灣國際蘭展已經登場，為了帶給旅客有全新看展體驗，台南市政府今年推出蘭展限定「台糖烏樹林五分車蘭展專線」，過去烏樹林五分車曾為了國際蘭展開闢一座月台，隨著今年活動進入第21年，該路線再度復駛。

在即日起至3月23日為止，在國際蘭展活動期間，旅客可從烏樹林休閒園區搭乘直達會場，時間為早上9點至下午4點，每小時一班，此外，搭乘五分車並購買蘭展門票，還可享有優惠。