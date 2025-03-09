ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南2條特色鐵道玩法！搭藍皮列車吃最美麵店　復古火車直達蘭展

▲▼新營鐵道文化園區五分車。（圖／台南市政府提供）

▲台南版的藍皮列車「勝利號」。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／台南報導

台南有2條別具特色的觀光小火車路線，旅客能搭上「台版藍皮列車」，欣賞沿線風光，還可以到台南最美麵店吃美食；而隨著2025台灣國際蘭展已經登場，現在還可搭上百年鐵道直達會場，是期間限定的有趣旅行體驗。

▲▼台南新營鐵道地景公園，台南新營鐵道文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼新營鐵道文化園區的「勝利號」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南新營鐵道地景公園，台南新營鐵道文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

1.台南版「藍皮火車」勝利號　

新營鐵道文化園區所在的新營糖廠為台糖公司三大總廠之一，因組織層級較高，鐵路軌道多而密、車輛調度靈活，在台糖公司五分仔車客運興盛時期為主要的運輸重鎮，現在則變成對外免費開放的鐵道文化園區。

其中最吸睛的就是藍白外觀的「勝利號」，是目前台糖唯一可以自立運轉的汽油車，現在開放民眾付費搭乘「新營車站－中興車站」區間，或「中興－火燒站」間（依車輛調度），旅客可以實際坐進勝利號Tiffany藍的車廂內，在緩慢的車速中欣賞這條舊鐵道沿途玉米田、台糖舊建築、城鎮樣貌。

▲▼台南新營鐵道地景公園，台南新營鐵道文化園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新營鐵道文化園區中興車站。（圖／記者蔡玟君攝）

勝利號目前固定在周末、例假日行駛，每趟次來回約20至30分鐘，全票80元、半票40元。抵達中興車站後，旅客也可以走到車站賣店買冰、伴手禮，或走上天橋捕捉勝利號行駛的列車風景。

▲▼台南葉明致麵舖新營鐵道文化園區店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼有「台南最美麵店」之稱的葉明致麵舖，在新營鐵道中興車站也有分店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南葉明致麵舖新營鐵道文化園區店。（圖／記者蔡玟君攝）

周邊美食：文青麵店「葉明致麵舖」

有台南最美麵店之稱的「葉明致麵舖」，現在進駐新營糖廠中興車站旁的老屋內，以創意台菜為概念，以自家製的醬料、麵條，製作特色麵點。最受歡迎的包括以寬版粗麵條為主打的「皮帶乾麵」，還有帶有椒麻香氣的「燒椒麵」，或口味純粹的「麻麻麵」；店內的滷味與古早味紅茶也是推薦必點。

▲▼台南烏樹林休閒園區五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼烏樹林休閒園區五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南烏樹林休閒園區五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

2.烏樹林休閒文化園區

台糖烏樹林休閒園區同樣隸屬於糖廠，已有百年歷史，與新營一樣過去作為運輸糖的重要五分車鐵道。後來烏樹林糖廠結束業務，鐵道路線轉型為觀光小火車，旅客可以實際搭上列車，感受昔日運糖時的沿線風光。

▲▼台南烏樹林休閒園區五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在可以搭車直達台灣國際蘭展會場。（圖／記者蔡玟君攝）

期間限定路線：搭小火車直達國際蘭展會場

2025台灣國際蘭展已經登場，為了帶給旅客有全新看展體驗，台南市政府今年推出蘭展限定「台糖烏樹林五分車蘭展專線」，過去烏樹林五分車曾為了國際蘭展開闢一座月台，隨著今年活動進入第21年，該路線再度復駛。

在即日起至3月23日為止，在國際蘭展活動期間，旅客可從烏樹林休閒園區搭乘直達會場，時間為早上9點至下午4點，每小時一班，此外，搭乘五分車並購買蘭展門票，還可享有優惠。

關鍵字： 鐵道旅遊 台南旅遊 勝利號 烏樹林休閒園區 美食雲 美食情報 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

誇張！國道驚見2機車狂飆　1輛竟無車牌違規上路

推薦閱讀

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

60年中藥鋪變身！新竹稻田美景咖啡廳

60年中藥鋪變身！新竹稻田美景咖啡廳

乾杯墾丁店開幕優惠一次看

乾杯墾丁店開幕優惠一次看

東京築地市場8間在地美食推薦！

東京築地市場8間在地美食推薦！

哈根達斯開賣2款全新雪糕！

哈根達斯開賣2款全新雪糕！

和牛粒添加麥香摩卡！望月樓60道菜3／17上市

和牛粒添加麥香摩卡！望月樓60道菜3／17上市

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

7間日月潭「山林湖景」咖啡！

7間日月潭「山林湖景」咖啡！

五桐號最新「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周

五桐號最新「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周

岡山傳承50多年「煎炒蛋麵」超級搶手

岡山傳承50多年「煎炒蛋麵」超級搶手

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

手搖飲婦女節優惠懶人包！

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

2位女性同行第2位38折

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

熱門行程

最新新聞更多

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

60年中藥鋪變身！新竹稻田美景咖啡廳

乾杯墾丁店開幕優惠一次看

東京築地市場8間在地美食推薦！

哈根達斯開賣2款全新雪糕！

和牛粒添加麥香摩卡！望月樓60道菜3／17上市

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

7間日月潭「山林湖景」咖啡！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366