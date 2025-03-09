墾丁吃得到「乾杯燒肉」了！開幕優惠一次看　牛五花免費送

▲乾杯燒肉墾丁店開幕。（圖／乾杯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」全台第17家分店正式插旗墾丁渡假飯店Hotel Dùa，為呼應飯店的渡假風格，特意推出多達17款風味的西班牙派對調酒；至3月31日前更祭出一系列開幕優惠，包括「牛五花免費送」、「限定酒款半價」等。

▲乾杯墾丁店裝潢結合日式居酒屋搭配大自然元素。

乾杯首度進駐飯店，墾丁店位於Hotel Dùa飯店1樓，距離墾丁大街步行只要1分鐘，佔地81坪，提供88個客席，店內裝潢結合日式居酒屋和大自然元素，選用獨特曲線柚木天花板搭配砂石紋理地磚，並擺放高靠背與舒適木質座位，打造全新渡假氛圍感。

▲餐點主打提供A4等級以上日本和牛、F2+等級以上澳洲和牛的高品質燒肉。

餐點部分除提供A4等級以上日本和牛、F2+等級以上澳洲和牛的高品質燒肉，以及招牌冷藏厚切牛舌、橫膈膜外，乾杯墾丁店更特地打造「桑格利亞」等多達17款西班牙派對調酒，同步設計親親五花肉、八點乾杯、牛排猜猜看等活動增添熱鬧趣味感。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

為慶祝開幕，乾杯墾丁店於即日起至3月31日祭出一系列限定優惠，有「限定酒款半價」、「打卡送牛五花」；加碼消費滿6666元還可再獲得乾杯燒肉賽車服。此外，乾杯墾丁店也和Hotel Dùa合作常態住宿優惠，憑房卡至店內消費，即可免費招待精選肉品1份。

●乾杯墾丁店

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路文化巷5號1樓（Hotel Dùa Kenting）

電話：08-886-1160

營業時間：周日至周四11:00-15:00、17:00-22:00；周五、六11:00-15:00、17:00-22:30

▲IKIGAI燒肉專門店進軍桃園。（圖／全家餐飲提供）

另，繼1月插旗台中後，全家國際餐飲旗下平價燒肉品牌「IKIGAI燒肉專門店」即將進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，預計5月開幕。

IKIGAI提供21種個人燒肉套餐選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

餐廳推薦美國牛最高等級Prime級嫩肩牛肉，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，價格550元。牛肉盛合則長居銷售冠軍，內含美國牛胸腹、澳洲穀飼橫膈膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條，一次可品嘗到多重的肉質口感，價格600元。

IKIGAI目前全台有6家分店，4家集中在台北，另外2家分別位於台中及台南，接下來品牌規劃進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，已經在人力銀行上召募員工，預計5月開幕。