手搖飲婦女節優惠懶人包！有38元粉角奶茶、鐵觀音茶買1送1

▲手搖飲婦女節優惠懶人包。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

今（8）日為38女王節，各大手搖飲品牌紛紛祭出婦女節限定優惠，包括CoCo大杯粉角奶茶38元、迷客夏茶拿鐵系列任選2杯99元起，還有多款飲品買1送1。

●CoCo

CoCo今（8）日祭出「大杯粉角奶茶38元」限定優惠，每杯現省22元，提醒部分門市無販售該品項，且須透過官方LINE或於你訂線上平台下單。

●康青龍

康青龍即日起至3月11日前祭出「5大飲品買1送1」優惠，其中，4款優惠飲品包括「吉嶺冰茶」、「仙凍黑奶茶」、「御香鐵觀音」、「蜜香大吉嶺」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主；而龍來訂則有「桂花茶王買1送1」券，每人可領2張，送完為止。

●TEA TOP第一味

TEA TOP第一味即日起至3月17日祭出「指定飲品買1送1」優惠，只要購買大杯108茶王就送大杯冬瓜檸檬，每人限購2組，須透過你訂線上平台下單自取才可享優惠。

●清心福全

清心福全即日起至3月17日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「雙凍奶烏」、「雙倍茶凍綠茶」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主。

▲迷客夏祭出茶拿鐵系列優惠。（圖／迷客夏提供）

●迷客夏

迷客夏全門市即日起至3月18日祭出「茶拿鐵系列」優惠，凡購買大杯茶拿鐵2杯，南部門市享99元優惠價、北部門市享109元優惠價，限同品項且糖、冰相同，可自付差額加料；3月19日起至4月1日加碼於門市購買任2杯飲品，還可享29元加價購中杯茶拿鐵，可自付差額加料、升級大杯。

茶拿鐵系列品項包含伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。

南部價適用區域為台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東；北部價適用區域為苗栗、新竹、桃園、台北、新北、基隆、宜蘭、台東、澎湖、金門。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至3月31日祭出「美人系列8折」優惠，優惠品項包括「東方美人」、「冰島美人」，限外帶特大杯，松山機場店、桃園機場店、宜蘭傳藝店不適用此活動。

●五桐號

五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主。