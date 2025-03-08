ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲婦女節優惠懶人包！有38元粉角奶茶、鐵觀音茶買1送1

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲手搖飲婦女節優惠懶人包。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

今（8）日為38女王節，各大手搖飲品牌紛紛祭出婦女節限定優惠，包括CoCo大杯粉角奶茶38元、迷客夏茶拿鐵系列任選2杯99元起，還有多款飲品買1送1。

●CoCo
CoCo今（8）日祭出「大杯粉角奶茶38元」限定優惠，每杯現省22元，提醒部分門市無販售該品項，且須透過官方LINE或於你訂線上平台下單。

●康青龍
康青龍即日起至3月11日前祭出「5大飲品買1送1」優惠，其中，4款優惠飲品包括「吉嶺冰茶」、「仙凍黑奶茶」、「御香鐵觀音」、「蜜香大吉嶺」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主；而龍來訂則有「桂花茶王買1送1」券，每人可領2張，送完為止。

●TEA TOP第一味
TEA TOP第一味即日起至3月17日祭出「指定飲品買1送1」優惠，只要購買大杯108茶王就送大杯冬瓜檸檬，每人限購2組，須透過你訂線上平台下單自取才可享優惠。

●清心福全 
清心福全即日起至3月17日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「雙凍奶烏」、「雙倍茶凍綠茶」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主。

▲▼迷客夏紅茶拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏祭出茶拿鐵系列優惠。（圖／迷客夏提供）

●迷客夏
迷客夏全門市即日起至3月18日祭出「茶拿鐵系列」優惠，凡購買大杯茶拿鐵2杯，南部門市享99元優惠價、北部門市享109元優惠價，限同品項且糖、冰相同，可自付差額加料；3月19日起至4月1日加碼於門市購買任2杯飲品，還可享29元加價購中杯茶拿鐵，可自付差額加料、升級大杯。

茶拿鐵系列品項包含伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。

南部價適用區域為台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東；北部價適用區域為苗栗、新竹、桃園、台北、新北、基隆、宜蘭、台東、澎湖、金門。 

●翰林茶館 
翰林茶館即日起至3月31日祭出「美人系列8折」優惠，優惠品項包括「東方美人」、「冰島美人」，限外帶特大杯，松山機場店、桃園機場店、宜蘭傳藝店不適用此活動。

●五桐號
五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，實際優惠內容依平台APP為主。

【你可能也想看】

►麥當勞甜心卡3／12升級開賣　數位卡綁定APP「自助點餐可用」
►摩斯「周年慶優惠」快收！大杯咖啡免費送、炸蝦堡套餐下殺5折
►速食店本周新品整理包！肯德基推超狂肉霸堡、達美樂披薩變馬芬

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 婦女節 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

推薦閱讀

吉隆坡人激推「5間茨廠街」小吃美食

吉隆坡人激推「5間茨廠街」小吃美食

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

手搖飲婦女節優惠懶人包！

手搖飲婦女節優惠懶人包！

全台速食店婦女節優惠整理包

全台速食店婦女節優惠整理包

盤點6間台北麻辣鍋湯頭差異＆特色！

盤點6間台北麻辣鍋湯頭差異＆特色！

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

3月壽星消費滿額　海底撈送生日禮包

3月壽星消費滿額　海底撈送生日禮包

芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱！

芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

手搖飲婦女節優惠懶人包！

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

2位女性同行第2位38折

「呷麵奇市」3/15登場

全台最難訂Buffet「島語」進駐漢神百貨

熱門行程

最新新聞更多

吉隆坡人激推「5間茨廠街」小吃美食

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

手搖飲婦女節優惠懶人包！

全台速食店婦女節優惠整理包

盤點6間台北麻辣鍋湯頭差異＆特色！

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366