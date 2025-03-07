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六福村「12億元設施」玩不到了！網求回歸：像迪士尼印第安那瓊斯

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

六福村「蘇丹王大冒險」被譽為最好玩的設施之一，不過近日有網友發現，該設施因2017年颱風損毀後停用，至今都未能恢復使用，不少網友許願能再次玩到。對此，六福村回應，該設施由於原廠零件停產，致無法繼續運作，已申請停用，目前正在進行場域的重新規劃。

有網友在Threads發文，「剛剛跟男朋友討論到六福村的蘇丹王大冒險，建在地下室的設施，但是停止使用多年，有曾經體驗過的脆友嗎？」貼文一出竟湧進4600個讚、363則留言，引發網友熱烈討論。

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

玩過的網友表示，「很像迪士尼的印第安那瓊斯冒險，或是環球的神鬼傳奇」、「這設施超好玩，但還未停止營運時就蠻常維修的，我玩過兩次還算幸運，正式停止營運時我覺得很可惜，目前可以比擬的就是迪士尼印第安納瓊斯了 」、「有玩過，我記得是最好玩的設施，要排蠻久的，會有假的刀掉下來，車會俯衝之類的」、「六福村最愛的設施沒有之一只能說超級好玩！進去入口的通道很有阿拉伯宮殿的感覺」、「是以前去必玩的項目，中間還有改裝開放過，但後來就永久關閉了，蠻可惜的。」

不過，六福村給出官方回應，「感謝您對我們遊樂設施的關注，蘇丹王大冒險設施由於原廠零件停產，致無法繼續運作，該設施已申請停用，我們正在進行場域的重新規劃，未來將提供更優質好玩的體驗，敬請期待，感謝您的支持與愛護。」業者說，目前還在規劃之後的用途，但還沒有新進度。

據六福村官網上的介紹，蘇丹王大冒險斥資12億元建造，是一場歷時4分鐘的中東歷險，遊客搭乘吉普車展開冒險，途中會飛越兇猛的鱷魚潭、巨蛇穴，接著閃避凌空飛掠的死亡巨斧，還要在恐怖木乃伊追殺下，浴血突圍沙漠戰場，並通過斷橋、危牆，以及與噴火餓龍來一場生死鬥。

至於停用原因，有網友猜測，「因為維修費過高所以就不維修了，網路有詳細文章，記得是原本保養的廠商已經不在，要修就要大筆費用，而且逼近當初興建的價格。」

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 蘇丹王大冒險

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