大阪環球影城旺季門票5月起漲價了　園方再推取消保險

▲日本大阪環球影城門票將漲價，一日券最貴門票已漲至11,900日圓（約新台幣2,615元）。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

日本大阪環球影城（USJ）是不少人旅遊必去景點之一，近日傳出該園區門票在5月漲價消息，本刊實測5月黃金週時段，一日券從原先最高10,900日圓（約新台幣2,395元），現在購買已漲至11,900日圓（約新台幣2,615元）。此外，園方昨（5）日也發布新聞稿，宣布推出「門票取消保險」。

一直以來大阪環球影城的票價都採浮動機制，會依照淡季、旺季及預估人潮有所區別，像過去一日券最高票價為10,900日圓，不過從今年5月開始，旺季的票價最高已調漲至11,900日圓，等於漲價1,000日圓（約新台幣220元）。

▲大阪環球影城的票價都採浮動機制，會依照淡季、旺季及預估人潮有所區別。（圖／翻攝自大阪環球影城官網）

本刊實測日本官方的售票系統，發現日本5月的黃金週時段，5/1、5/2一日券票價為10,900日圓，5/3、5/4、5/5則調漲至11,900日圓，而5月最便宜的票價為8,900日圓（約新台幣1,960元），相較4月最便宜的8,600日圓（約新台幣1,890元），也漲價300日圓（約新台幣66元）。

此外，園方昨天還特地發布新聞稿，推出「門票取消保險」方案，只要透過官方網站購買門票，可在規定時間內加購保險，當中又分為1,650日圓（約新台幣360元）的「高級方案（Premium Plan）」，以及530日圓的（約新台幣115元）「標準方案（Standard Plan）」，前者可獲得理賠的範圍較廣，只要隨行人員突然有出差、住院或得到法定傳染病等等，被保人也可獲得門票理賠，後者則僅限於個人狀況，也只有得到法定傳染病、住院或門診治療等等才能理賠。

▲除了門票漲價外，大阪環球影城還推出「門票取消保險」方案。（圖／翻攝自大阪環球影城官網）



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