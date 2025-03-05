2025米其林首爾釜山名單　姜珉九主廚率Mingles躍三星

▲《米其林指南首爾與釜山2025》日前公布完整入選名單，可作為去韓國尋食的參考。

圖文／鏡週刊

《米其林指南首爾與釜山2025》完整入選名單，日前在韓國首爾的Westin Josun Hotel公布，共有234家餐廳入榜，其中40家獲得米其林星星肯定（首爾37家、釜山3家）。其中由主廚姜珉九領銜、位於首爾的現代韓餐「Mingles」由二星晉升為三星，成為目前韓國唯一的米其林三星餐廳，曾在《黑白大廚》節目中出現的澳籍主廚Joseph Lijewood主理的「Evett」則由一星晉升二星。這份最新名單充分反映了首爾與釜山餐飲的多元性，以及作為全球美食目的地不斷演進的魅力。

2025年2月27日最新公布的韓國米其林名單，呈現了首爾與釜山兩座城市不斷變化的餐飲版圖，展現了韓國美食持續進化的實力，同時也藉由新增三星餐廳，強化韓國的全球美食聲望。

▲2025年共有234家餐廳登上韓國米其林榜單。（圖／翻攝網路）

由於在Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》節目中擔任評審而人氣大增的安成宰主廚率領的三星餐廳Mosu已在2024年1月暫時停業，因此今年遺憾缺席榜單，2025年取而代之的是主廚姜珉九（Kang Min-goo）主理的「Mingles」，由二星躍升為三星，成為韓國目前唯一的米其林三星餐廳。

▲安成宰主廚主理的「Moso」在2024年拿下米其林三星，可惜在該年的1月就宣布暫停營業。

登頂三星的主廚姜珉九，與安成宰一樣，是韓國近年備受矚目的餐飲新星，發展軌跡也頗為類似，安成宰是首爾出生、小時候移民美國，曾在美國多家知名餐廳歷練，2017年將其開設於洛杉磯的Mosu帶回首爾，呈現結合法式、日式、韓國元素的「新派韓餐」，並在2023、2024年獲得米其林三星肯定。

▲由姜珉九主廚率領的「Mingles」，在2025年首度摘下米其林三星榮譽。（圖／翻攝網路）

姜珉九則是在韓國出生，很早就到海外發展，研習法菜、義大利菜與日料，曾是Nobu Bahamas餐廳史上最年輕的主廚。之後他回到韓國，追隨被尊為韓食教母的趙希淑大廚，以及精通精進料理的白羊寺靜觀法師學習韓食，2014年創立屬於自己的餐廳「Mingles」，原本菜單上7成是西方料理，經過不斷試驗與創新，目前菜單已蛻變為7成是韓食，其他3成則展現主廚習自世界各地的現代料理技巧與靈感。

米其林評審對「Mingles」晉升為三星餐廳的評語是：「姜珉九主廚對細節的講究與溫暖極簡主義在Mingles得到充分展現，餐廳的室內設計突顯韓國美學；精緻的餐具與韓國工匠精心打造的裝飾更為氛圍加分。主廚與其才華橫溢的團隊融合傳統與現代，創造出如鮑魚白菜煎和魚餃子等菜餚，充分展現其創意與對傳統的尊重。」

▲已經歷過兩回搬遷的「Mingles」，如今坐擁大面窗外綠意，讓主廚姜珉九很滿意。（圖／翻攝網路）

▲米其林評審很讚賞Mingles的招牌菜如鮑魚白菜煎和魚餃子。（圖／翻攝網路）

▲精緻的餐具與韓國工匠精心打造的裝飾，為Mingles的氛圍加分。（圖／翻攝網路）

米其林指南國際總監Gwendal Poullennec則說：「米其林的檢查員們不辭辛勞地提供有價值的資訊，介紹傑出的餐廳。我們特別自豪地將最高評級授予Mingles，該餐廳由姜珉九主廚領軍，自2017年首度亮相於《米其林指南首爾》以來，已是第9次獲獎。這一認可突顯了團隊持續致力於提供卓越餐飲體驗的精神。」

「除此之外，今年的選擇展現了多樣化的餐廳風格，涵蓋了新穎料理與獨特特色，反映出韓國餐飲界穩步發展的趨勢。既然首爾已確立了作為美食目的地的地位，我們有信心隨著時間推移，釜山也將迎來更多傑出餐廳與主廚的崛起。」Gwendal Poullennec補充說。

▲2025年的韓國米其林名單，共新增29家餐廳，首爾推薦餐廳總數達到186家，釜山則達到48家。（圖／翻攝網路）

細究2025年的韓國米其林名單，共新增29家餐廳，首爾推薦餐廳總數達到186家，釜山則達到48家。首爾除Mingles外，由澳洲主廚Joseph Lijewood領銜的現代精緻餐廳「Evett」從一星晉升為二星，使得首爾的二星餐廳數量來到了9家。值得一提的是，主廚Joseph Lidgerwood曾出現在2024年Netflix熱門烹飪節目《黑白大廚》中，展現其獨特的料理風格和精湛技藝。

▲曾登上Netflix熱門烹飪節目《黑白大廚》的澳洲主廚Joseph Lijewood，如今率領現代精緻餐廳「Evett」從一星晉升為二星。（圖／翻攝網路）

入選的234家餐廳中，首爾有37家星級餐廳（1家三星、9家兩星、27家一星），釜山則有3家一星餐廳，雖然釜山入選的餐廳數量較少，但所有一星餐廳依舊穩定發揮，充分體現了這座城市在美食領域的一貫水準。加上多項全新入選與晉升，顯示出韓國美食在國際舞台上的強勁表現與不斷創新的活力。

▲釜山仍維持3家一星餐廳，如「Platate」等依舊保持水準。

今年首爾有4家餐廳，從精選或必比登陣容中晉升至一星，其中包括：

Gigas：以正宗地中海料理和有機永續食材著稱，展現地中海與韓國本土的完美結合。

Légume：主廚成始佑憑藉對蔬菜的熱情與獨到見解，打造出獨具風格的純素菜單。

Yu Yuan：廣東菜的精緻呈現，加上主廚郭偉陶對傳統醬汁及湯底的精心調製，讓每道菜都保留了正宗風味；

Y’east：趙永東主廚以創新手法重新詮釋經典菜餚，從椰子醬吐司前菜到各式牛肋排，都讓人耳目一新。

除了明星餐廳的持續發光，本屆指南亦迎來3家全新加入的一星餐廳：

Tutoiement：金道賢主廚帶來友善、輕鬆卻不失精緻的法式料理。

Sosuheon：朴敬載主廚精心製作的壽司，在典雅的韓式傳統環境中呈現出無與倫比的細膩工藝。

Escondido：陳仁宇主廚將在墨西哥磨練出的料理技藝與創意融合，呈現出獨具特色的墨西哥風味。

▲米其林綠星是衡量餐廳永續實踐的重要指標，今年包括A Flower Blossom on the Rice、Gigas與Fiotto在內的3家餐廳，再次獲得綠星認可。

2025年的米其林指南同時表彰了那些在環保與永續發展上走在前端的韓國餐廳。自2020年推出以來，米其林綠星便成為衡量餐廳永續實踐的重要指標，今年包括A Flower Blossom on the Rice、Gigas與Fiotto在內的3家餐廳，再次獲得綠星認可，象徵著餐飲界對環境保護與可持續發展的堅持。

另外，米其林指南亦設立了多項特別獎項：

2025米其林品酒師獎：頒給了在Jungsik餐廳擔任首席品酒師的Kim Min-Jun，表彰其出色的葡萄酒服務。

2025米其林導師主廚獎：授予La Yeon主廚金成一，以肯定他對韓國高級餐飲傳承與創新的貢獻。

2025米其林服務獎：Sosuheon的李恩珠因其卓越服務及與顧客間的親密連結而獲獎，成為業界服務精神的典範。

▲《米其林指南首爾與釜山2025》多元化的名單，彰顯韓國餐飲業正迎來一個嶄新的黃金時代。（圖／翻攝網路）

總之，2025年的《米其林指南首爾與釜山》不僅是對韓國餐飲業過去努力的認可，更預示著未來美食發展的多元與國際化。從晉升的三星、兩星餐廳到新血注入的一星佳餚，無論是在環保、創新或服務上，韓國餐飲業都正迎來一個嶄新的黃金時代，為全球食客提供前所未有的美食饗宴。

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