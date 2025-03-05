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可不可春季最新「鳳梨紅茶」開喝！還推超萌玩偶吊飾、限量杯套

▲▼可不可推春季新品「旺情水」，加碼首度打造「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可推出全新水果系列支線。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接春天到來，手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」打造全新水果系列支線，首波搶先推出紅茶飲品「旺情水」，並加入鳳梨、金桔增加風味，3月6日起正式上市，買還送超可愛限量杯套；期間更加碼開賣超萌「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」，各門市限量5隻，售完為止。

▲▼可不可推春季新品「旺情水」，加碼首度打造「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」。（圖／記者蕭筠攝）

▲買「旺情水」送超可愛成哥鳳梨造型頭套杯套。

可不可全新「水果系列」是以經典IP成哥結合台式復古主題呈現，將於春夏秋冬各別推出季節限定飲品，此次為春季限定「旺情水」，茶湯選用斯里蘭卡中高海拔產區的麗春紅茶，加入季節盛產鳳梨纖維果汁及熬煮過的金黃鳳梨果粒，再搭配金桔汁點綴，每杯售價60元起，3月6日起限時開賣，買還送成哥鳳梨造型頭套杯套1個，數量有限、送完為止。

▲▼可不可推春季新品「旺情水」，加碼首度打造「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼首度打造「成哥」的首隻專屬娃娃吊飾。

為歡慶新品上市，可不可更首度打造「成哥」的首隻專屬娃娃吊飾「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」，可以看到成哥戴著鳳梨頭套，搭配呆萌表情十分可愛，3月6日起凡於門市購買旺情水即可用248元加購價獲得，限門市現場會員加購，單筆不限加購次數，各門市限量5隻、售完為止。

▲▼UG隱藏版「香橙果果系列」限量開賣。（圖／UG樂己提供）

▲▼UG隱藏版「香橙果果系列」限量開賣。（圖／UG樂己提供）

▲▼UG隱藏版「香橙果果系列」限量開賣。（圖／UG樂己提供）

喜歡水果茶系列的手搖控們也要注意，UG於全門市開賣限量隱藏版新品「香橙果果系列」，嚴選金黃香甜柳橙搭配2款人氣基底茶，包括清新回甘的「十五茉綠茶」以及醇厚甘甜的「蜜香紅茶」，每一口還都能吸到滿滿酸甜柳橙果肉，「香橙果果十五茉」、「香橙果果蜜香紅」2杯售價皆為75元。

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