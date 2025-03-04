搭華航A350直飛歐洲6城市！雙點進出10日遊　最低9.2萬元再折3千

▲「華麗歐洲」目前共有5支產品，以A350機型直飛歐洲6大航點，串接至其他城市。（圖／華航提供）

記者彭懷玉／台北報導

華航與9家旅行社合推全新團體旅遊品牌「華麗歐洲」，選用A350機型直飛歐洲6大航點，包含阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納及布拉格，將行程延伸至南歐義大利、北歐挪威各地，雙點進出不走回頭路。

▲捷克布拉格。（圖／華航提供）

「華麗歐洲」由雄獅、可樂、鳳凰、凱旋、永信、山富、東南、利百加、旅天下等9家旅行社共同銷售，並率先推出4大主題團體行程，包括北歐、德奧捷、西班牙及葡萄牙、南義西西里島等特色行程。其中以雄獅旅遊「德奧捷10天」最為平價，搭乘中華航空從法蘭克福進、布拉格出，一次玩德國、奧地利、捷克三國，遊船欣賞國王湖，在羅騰堡的中世紀街道散步，行程92,900元起，預購折3,000元。

▲華航台北分公司營業行銷部副理陳佳伶（右4）分析，疫後北歐是許多人嚮往之旅遊目的地。（圖／記者彭懷玉攝）

華航台北分公司營業行銷部副理陳佳伶分析，2025年民眾赴歐洲旅遊持續發酵，疫後北歐更是許多人嚮往之旅遊目的地，對此也將行程延伸至北歐，有從阿姆斯特丹進、倫敦出，行程囊括哥本哈根、斯德哥爾摩等北歐大城，暢遊挪威三峽灣、搭精靈登山車、新港運河遊船、詩麗亞遊輪等，以不同交通工具遊覽四國精華。

▲挪威峽灣。（圖／華航提供）

陳佳伶認為，華航「華麗歐洲」優勢有3個，一是班機直飛，一下機就能直接開始行程，再來是以安靜舒適A350機型執飛，且多數行程擁有雙點進出，可以一次玩多國，並會和旅行社業者持續發掘優質的新景點。

▲葡萄牙里斯本。（圖／華航提供）

此外，華航2025年新一季菜單，長程線全艙等延續與米其林三星頤宮合作，以及五桐號獨家聯名飲品與甜點，同時，攜手金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，帶給旅客視覺與味覺的雙重饗宴。

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另外，長榮航空與各大旅行社攜手推出「魅力歐洲」及「玩美加族」團體行程，「魅力歐洲」首推法比荷10日99,900元起、英法「好事成雙」10日134,900元起、西班牙11天107,900元起。

北美行程則涵蓋多個景點，包括「美加雙城」美國西雅圖、加拿大洛磯山脈暢遊10日96,900元起，保證入住露易絲湖城堡酒店。還有超值「臥谷長榮歡樂美西」9日95,900元起。