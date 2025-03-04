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住花蓮理想大地送早、晚餐　到全台最早賞螢地看綠色星空

▲▼花蓮理想大地渡假酒店。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春夏之際，除了可以賞花，夜晚的賞螢活動也別錯過。花蓮大農大富平地森林園區是全台最早的賞螢地，當地旅宿業者「理想大地渡假飯店」為了讓旅客能方便賞螢，推出一泊二食賞螢專案，包括專車接駁來回、專業導覽，每晚7999元起。

▲▼花蓮大農大富賞螢。（圖／林業保育署花蓮分署提供）

▲大農大富平地森林園區是全台最早賞螢地。（圖／林業保育署花蓮分署提供）

占地1250公頃的「大農大富平地森林園區」，為台灣首座的平地森林園區，可說是全台最早、面積最大、最容易到達的賞螢秘境。每到3、4月時，由於視野遼闊加上光害少，入夜後的森林中輕易可見成千上萬的螢火蟲閃耀。

理想大地也推出賞螢專案，兩人同行、一泊二食，入住西班牙主題房每晚7999元起，並能參加賞螢行程與專車接駁來回、專業導覽，近距離欣賞螢火蟲的點點光芒，感受大自然的奇妙。同時，凡名字裡有同「星」或「螢」，字或音同的住客預定此專案，可至湖畔小憩兌換星空螢河特調飲品一杯與發光LED杯貼一個。

▲▼花蓮力麗華美達安可酒店精緻雙人房。（圖／力麗觀光提供）

▲姓名中三字，可享免費續住花蓮力麗華美達安可酒店。

而力麗觀光旗下的「花蓮力麗華美達安可酒店」推出「來玩花蓮 讓你一路發發發」住房專案，平日雙人入住優惠價1688元起，並包含翌日的豐盛早餐以及星巴克咖啡及季節套餐買一送一優惠。如果姓名中含有「力、麗、華、美、達、安、可」其中之一字，即可免費升等至豪華家庭房；若姓名中包含三字，更可享免費續住一晚的驚喜。

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