瀨戶內國際藝術祭「最有效率玩法」　加碼3間特色飯店推薦

▲2025瀨戶內國際藝術祭以瀨戶內海上的群島為主要舞台。（圖／官方單位提供）

記者蔡玟君／綜合報導

三年舉行一次的「2025瀨戶內國際藝術祭」即將從4月18日起登場，許多人已開始規劃當地跳島旅遊。日本線上訂房品牌「樂天旅遊」認為，今年想前往藝術祭，大阪、岡山、高松都是熱門且方便「跳島觀展」的城市，並推薦最有效率的路線玩法以及特色飯店。

樂天旅遊表示，隨著瀨戶內國際藝術祭的關注度上升，加上大阪萬博即將登場，關西地區至四國的住宿需求大幅增加。而今年藝術祭展區橫跨多島，想要讓此行值回票價，樂天旅遊特別建議可選擇鄰近交通樞紐地區如岡山市、四國高松市等，「先住市區、隔天入島」，方便搭乘渡輪與巴士直達展區，提升參觀行程效率，並推薦3間旅宿選擇。

▲三井花園飯店岡山。（圖／樂天旅遊提供，下同）

推薦住宿1：三井花園飯店岡山

位於瀨戶內海沿岸的岡山縣，除了是日本傳說桃太郎的故鄉，更是前往瀨戶內藝術祭主要展區的交通樞紐。許多旅客會從這裡搭乘渡輪前往直島、豐島等藝術島嶼，今年藝術祭期間，官方增設船班與巴士接駁，讓往返更加便利。

「三井花園飯店岡山」距離 JR岡山站步行僅兩分鐘，旅客可輕鬆搭乘電車至宇野港，再轉乘渡輪前往各大藝術島嶼。飯店大廳以木質調與綠意設計營造靜謐氛圍，客房則融合日式雅緻風格與現代機能，採用溫柔和燈光與溫暖色調打造放鬆環境。館內的「花園浴場」更是一大亮點，旅客可在檜木製浴缸中放鬆身心欣賞庭園造景，享受溫泉療癒。

▲高松皇家公園飯店。

推薦住宿2：高松皇家公園飯店

高松是前往直島、小豆島的主要港口，藝術祭期間也將成為旅客進出藝術島的重要據點。此外，高松本身也擁有豐富的文化與美食體驗，例如被譽為「日本三大名園」之一的栗林公園、歷史悠久的金刀比羅宮，以及四國香川縣最具代表性的讚岐烏龍麵文化。

推薦入住位於高松市中心的「高松皇家公園飯店」，旅客可搭乘巴士或步行約 15 分鐘抵達高松港，方便前往各大藝術島嶼。飯店融合現代時尚與日式美學，提供寬敞舒適的房型，部分房間設有大片窗景，可俯瞰高松市區的綠意景致；館內四樓的專屬休息酒廊提供靜謐優雅的空間，旅客可在此免費享用精選飲品與小點。

▲大阪難波東方飯店。

推薦住宿3：大阪難波東方飯店

大阪作為國際旅客進入日本的門戶，也是前往瀨戶內藝術祭的重點出發地。許多旅客會選擇在大阪短暫停留，再搭乘新幹線前往岡山或高松，轉搭渡輪抵達瀨戶內國際藝術祭各大展區。

樂天旅遊推薦入住「難波東方飯店」，距離南海難波站僅步行三分鐘，飯店採用現代日式設計，以溫暖木質調打造簡約且舒適的空間，部分房型更設有露台，可享受開闊的視野與充足的自然光。

為了讓旅客能以最優惠價格入住，平台從3月4日至21日祭出「SUPER SALE」限時優惠，適用入住期間涵蓋至9月30日，全站住宿皆享95折優惠券，更推出限量6折優惠券，適用於東京、大阪、京都、北海道、沖繩等熱門地區。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）