ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

▲▼九州門司港。（圖／遊日盟族提供）

▲九州門司港。（圖／遊日盟族提供）

記者蔡玟君／綜合報導

要到日本九州玩的旅客注意了！JR九州宣布從4月起調漲「JR九州鐵路周遊券」，最高漲幅達25%，若計畫4月以後前往九州，建議提早購買，但需留意最後可兌換票券時間。

JR九州發布公告表示，從4月1日起調漲鐵路周遊券，如北部九州版3日券大人票從原本1萬2000日圓調整為1萬5000日圓，漲幅約25%，是所有票券最高；北部九州版5日券從1萬5000日圓漲為1萬7000日圓；南部九州版3日券從1萬日圓漲為1萬2000日圓。

全九州版3日券從2萬日圓調漲為2萬2000日圓，5日券從2萬2500日圓漲為2萬4000日圓，而7日券則從2萬5000日圓調整為2萬6000日圓。若想在漲價前先購買，需留意票券最後可兌換日期，一旦超過可兌換時限即作廢，必須重新購買。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 JR九州 鐵道旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

推薦閱讀

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場

探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場

赴日注意！JR九州鐵路周遊券4月漲價

赴日注意！JR九州鐵路周遊券4月漲價

桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

門票僅100元！桃園周末限定生態農場

門票僅100元！桃園周末限定生態農場

橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權

橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權

情侶出遊必修課　旅平險專家避雷指南

情侶出遊必修課　旅平險專家避雷指南

2025赴韓旅遊新制　機上禁用行動電源

2025赴韓旅遊新制　機上禁用行動電源

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

爽嗑「排餐＋泰港式自助百匯」400起

安東廳牛排館平日午間套餐配菜可吃到飽

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

全台5飯店買一送一優惠懶人包

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

炒麵一碗25元太佛心！尬東泉辣醬才過癮

CoCo「蜜香粉角系列」新上市！

身分證有「3個2」免費吃豬排

熱門行程

最新新聞更多

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場

赴日注意！JR九州鐵路周遊券4月漲價

桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

門票僅100元！桃園周末限定生態農場

橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366