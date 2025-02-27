赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

▲九州門司港。（圖／遊日盟族提供）

記者蔡玟君／綜合報導

要到日本九州玩的旅客注意了！JR九州宣布從4月起調漲「JR九州鐵路周遊券」，最高漲幅達25%，若計畫4月以後前往九州，建議提早購買，但需留意最後可兌換票券時間。

JR九州發布公告表示，從4月1日起調漲鐵路周遊券，如北部九州版3日券大人票從原本1萬2000日圓調整為1萬5000日圓，漲幅約25%，是所有票券最高；北部九州版5日券從1萬5000日圓漲為1萬7000日圓；南部九州版3日券從1萬日圓漲為1萬2000日圓。

全九州版3日券從2萬日圓調漲為2萬2000日圓，5日券從2萬2500日圓漲為2萬4000日圓，而7日券則從2萬5000日圓調整為2萬6000日圓。若想在漲價前先購買，需留意票券最後可兌換日期，一旦超過可兌換時限即作廢，必須重新購買。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）