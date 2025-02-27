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兩人穿搭同色系衣服　夏慕尼招待波士頓龍蝦二吃

▲兩人穿搭「同色系」衣著　夏慕尼請吃波士頓龍蝦二吃。（圖／王品提供）

▲兩人穿搭「同色系」衣著用餐，夏慕尼請吃波士頓龍蝦二吃。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

雖然2月14日情人節已過，但3月還有白色情人節，王品旗下法式鐵板燒「夏慕尼」特別推出浪漫優惠，3月3日至4月30日，兩人穿搭「同色系」衣著，餐廳就款待1隻價值1200元的「波士頓龍蝦」。此外，3月到台北指定門市用餐，使用「王品瘋美食」APP結帳，除了原本3%回饋，夏慕尼再加送3%。

浪漫延續至3月白色情人節，夏慕尼3月3日至4月30日平日時段祭出限時優惠，兩人同行穿搭「同色系」的衣著，到全台分店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，即可獲贈1隻價值1200元的「波士頓龍蝦」，消費4客套餐則可兌換2隻波士頓龍蝦，以此類推。

▲兩人穿搭「同色系」衣著　夏慕尼請吃波士頓龍蝦二吃。（圖／王品提供）

▲浪漫延續至3月白色情人節，夏慕尼3月3日至4月30日平日時段祭出限時優惠。（圖／王品提供）

此外，夏慕尼表示，這次送的波士頓龍蝦升級成雙重享受，第一吃為炙燒龍蝦頭，將蝦頭裹上濃郁的魚卵醬與香醇起司，經主廚炙燒後散發濃郁香氣；第二吃則是香煎蝦身佐以雪莉芥末醬。

為提供消費者更美好用餐體驗，夏慕尼近年來陸續重新裝修多家門店，台北中山北店3月1日起展開「煥新」計畫，預計於4月下旬與消費者相見。而品牌同時推出台北市門店限定回饋活動，3月份到台北南昌店、台北忠孝東店與台北大直敬業店用餐，使用「王品瘋美食」APP結帳，即可享有3%「瘋點數」回饋，夏慕尼再加碼送3%，合計回饋共6%。

▲敘日全日餐廳3月推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，最高優惠可享第2人吃到飽只要38元。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，台北六福萬怡酒店館內的Buffet餐廳「敘日」，3月1日起至3月31日平假日、午晚餐及下午茶餐期推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第2人5折、第2人38折，還有機會抽中第2人只要38元優惠（另收原價1成服務費），即抽即用。
 

關鍵字： 美食雲 夏慕尼 白色情人節

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