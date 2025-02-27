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228連假優惠來了！甜甜圈下殺30元、冰淇淋買1送1

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut祭出2大連假優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

明天起一連3天是228連假，甜甜圈品牌「Mister Donut」祭出限時優惠，全門市可享「10入甜甜圈特價299元」，換算下來，每顆甜甜圈只要30元，即日起限時4天開跑，還有買飲料送甜甜圈等好康活動。COLD STONE也推「冰淇淋買1送1、第2件50元」等2大連假優惠。

Mister Donut即日起至3月2日連4天於全門市推「10入甜甜圈299元」優惠，期間只要任選10個甜甜圈（限39元甜甜圈）即可享有優惠價299元，每顆甜甜圈只要30元，現省91元，各門市數量有限、售完為止，可補差價換購價高商品。

至3月17日前加碼「買1送1」優惠，期間凡購買1款黑糖祭限定現做飲品（黑糖珍珠蕎麥奶茶、黑糖海鹽奶蓋紅茶），即可免費吃蜜糖波堤1個。

▲▼COLD STONE。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE連假優惠一次看。（圖／COLD STONE提供）

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」也有連假限定優惠，至2月28日前可享「中杯以上冰淇淋買1送1」，限送同尺寸且其中1杯須為季節或典藏冰淇淋；至3月2日前還有「中杯以上冰淇淋第2件50元」優惠，含桶裝冰淇淋，限同尺寸但不含脆餅，提醒以上優惠皆以價低者為折扣品項。

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