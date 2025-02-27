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全台樂園228連假優惠！28元玩高雄義大　海洋公園12歲以下免費

▲小人國音樂馬車,小人國「動感新樂園」。（圖／小人國提供）

▲小人國。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

228三天連假即將到來，各大樂園紛紛祭出優惠！如高雄義大世界推出兩人同行、第2人門票只要28元；另外，花蓮遠雄海洋公園只要出示身分證明且符合條件者，門票享5折、12歲以下免費入園。

桃園小人國

小人國主題樂園在2月28日至3月2日期間，兩人同行現場購票只要988元，12歲以下再送「動感新樂園」兒童票體驗券，動感新樂園佔地300坪，是旗艦級全新複合式親子互動室內樂園。

▲▼六福村228連假優惠。（圖／業者提供）

▲六福村在228連假以韓劇《魷魚遊戲》為發想推出門票優惠。（圖／業者提供）

新竹六福村

六福村則在228三天連假期間推出多重優惠，如「六福發票魷點樂」就以韓劇《魷魚遊戲》為發想，連假期間持今年1至3月發票，發票號碼連續三碼符合魷魚遊戲第二季角色玩家編號任一組，現場購票享有499元入園優惠；或連假期間身穿含有任意數字號碼的上衣或外套，現場購票入園享有599元優惠。

▲台中麗寶樂園渡假區。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲台中麗寶樂園。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

台中麗寶樂園

麗寶樂園在2月28日至3月2日期間推出12歲以下入園，只要出示身分證明，就可享門票199元優惠；2月28日、3月1日麗寶樂園營業至晚間7點，下午4點後購買雙人月光票只要499元。而正值賞櫻季節，麗寶樂園內種植了八重櫻、河津櫻、琉球緋寒櫻等多種櫻花點綴樂園各處，不論白天晚上都好玩又好拍。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界推車牌對對碰優惠。（圖／劍湖山世界提供）

雲林劍湖山世界

228連假即將到來，雲林劍湖山世界從2月27日起至3月30日為止，只要汽車或機車車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價，等於下殺3折。同一號碼不重複計算，每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。

劍湖山渡假大飯店日前推出高CP值的「一泊三食瘋玩樂園」專案，入住可暢遊主題樂園，再加上早餐、下午茶及主題樂園午餐，兩人成行3999元起，即日起再加碼延長使用期間至3月31日，另飯店內的自助式西餐廳「蔚藍西餐廳」也推出超優惠用餐專案，在3月2日前兩人用餐，第二人只要228元。

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界。（圖／業者提供）

高雄義大世界

高雄義大世界則在2月28日至3月2日期間推出兩人同行玩樂園，第2人只要28元，需搭配1名於現場售票亭購買原價1080全票，還有全新遊行「吉祥物魔法地圖-仙境巡遊」，結合各主題包括紅帽獵人、船長及水手等，並大展身手爭取被魔鏡選為最帥最美的MVP。

表演精彩，樂園設施也同樣再升級！「天生好手 六合一互動遊戲」，令人熱血沸騰的棒球運動，化身親子闖關活動，只要完成指定任務就有機會獲得義大皇家酒店住宿券。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園則在228三天連假推出門票優惠，只要身分證為A、C、F、G、U、V開頭，或設籍台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東，兩人同行可享門票5折優惠；12歲以下兒童，只要搭配一位同行者購買全票，可享免費入園。

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