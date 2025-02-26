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330店買爆！日本「木更津三井Outlet」6月擴大開幕　還有滑板場

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

位於東京近郊的「木更津三井Outlet」宣布商場範圍再擴大，不僅會新增30間品牌店鋪，並增加超過200坪設有屋頂的廣場，以及首次在Outlet內設置滑板場，全新區域將在6月25日開幕，讓喜歡逛街的旅客能買得更過癮。

▲▼木更津三井Outlet第四期商場。（圖／三井不動產提供）

▲▼木更津三井Outlet第四期商場將在6月開幕。（圖／三井不動產提供）

▲▼木更津三井Outlet第四期商場。（圖／三井不動產提供）

木更津三井Outlet此次為第四期擴大商場計畫，增加的30間品牌店鋪包括日本最大Nike、滑板品牌「instant skateboards」、高爾夫品牌「PXG」等，開幕後，商場總店舖數將增至330間，成為日本最大Outlet。

▲▼木更津三井Outlet第四期商場。（圖／三井不動產提供）

▲還有超過200坪的大屋頂廣場。（圖／三井不動產提供）

此外，商場內將新增約211坪大屋頂廣場「Roof Terrace」，並有星巴克、SHACK SHACK，以及觀景座位區；全新的滑板場設施也是日本首創，未來還會提供專為初級者至高級玩家設計的滑板課程。

而今年上半年到東京玩，在市區也有多個全新開幕的建築地標，例如在1月全新開幕的「Ginza Sony Park」是昔日銀座地標「Sony Building」重建，以向民眾開放的公園設計，建築與銀座站共構，整體外觀設計以裸露混凝土、不銹鋼架等建材，透闊空間設計將光線導入內部，創造出如陽光照入林間的氛圍，開放旅客進入探索外，也不定時會有快閃店、藝術活動在此舉行。

▲▼高輪GATEWAY CITY。（圖／東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局）

▲▼高輪GATEWAY CITY將於3月27日開幕。（圖／東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局）

▲▼高輪GATEWAY CITY。（圖／東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局）

而另一項備受矚目的東京最大商業設施「高輪GATEWAY CITY」，是JR東日本推動品川開發計劃案下打造的全新街區，並於3月27日開幕，區域內包括大型百貨、住宅、飯店、複合型文化設施、博物館與辦公大樓，在未來陸續啟用。

▲▼東京JW萬豪酒店。（圖／萬豪酒店集團提供）

▲東京JW萬豪酒店將於今年秋天開幕。（圖／萬豪酒店集團提供）

其中最大亮點就是東京首間「JW萬豪酒店」將進駐該區域內的THE LINKPILLAR 雙子大樓南棟，酒店樓層分佈於23樓至30樓，設有200間客房、4間餐廳與酒吧，以及25公尺的室內泳池，預計今年秋天開幕。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 木更津三井Outlet 亞洲旅遊 東京旅遊 關東旅遊

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