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紅葉蛋糕新品牌3／1快閃誠品南西　首度推出威士忌布列斯特

▲紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西　首度推出威士忌布列斯特。（圖／CREAM CO.鮮奶油有限公司提供）

▲紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西，首度推出融入威士忌的巴黎布列斯特。（圖／CREAM CO.鮮奶油有限公司提供）

記者黃士原／台北報導

號稱全台首間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，第三代推出新品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，去年曾在新光三越A8館快閃1個月，今年3月1日起則是在誠品生活南西1樓戶外廣場限時快閃1個月，除了新推出融入威士忌的法式甜點「天使布列斯特」，同時販售全新升級的雲朵達克瓦茲。

▲紅葉蛋糕號稱為全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年。（取自紅葉蛋糕官網）

號稱為全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心。鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌，綿密不膩口的奶油、鬆軟的海綿蛋糕簡單的搭配，讓人吃一口就停不了。

▲紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西　首度推出威士忌布列斯特。（圖／CREAM CO.鮮奶油有限公司提供）

▲天使布列斯特（巧克力威士忌）。（圖／CREAM CO.鮮奶油有限公司提供）

紅葉蛋糕第三代許孟涵、許孟勳，去年推出全新鮮奶油甜點品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」，曾在新光三越A8館快閃1個月。今年則是攜手單一麥芽威士忌品牌，推出融入雪莉桶威士忌的法式甜點巴黎布列斯特，並且命名為「天使布列斯特」。另有每日限量的「草莓卡士達布列斯特」，選用台灣大湖草莓搭配綿密滑順的卡士達鮮奶油。

▲「CREAM CO.鮮奶油有限公司」也帶來升級版的「雲朵達克瓦茲」，共有5種新口味。（圖／CREAM CO.鮮奶油有限公司提供）

▲「CREAM CO.鮮奶油有限公司」也帶來升級版的「雲朵達克瓦茲」，共有5種新口味。（圖／CREAM CO.鮮奶油有限公司提供）

除了天使布列斯特之外，這次「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」也帶來升級版的「雲朵達克瓦茲」，共有5種新口味，分別是「抹茶甘納許」、「18號紅玉」、「火腿玉米濃湯」、「草莓卡士達」、「花生花生」，有4入與9入禮盒組，送禮或自用都適合。

▲哈根達斯歐洲超夯「烤冰淇淋堡」台灣也有了。（圖／業者提供）

另外，美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」把歐洲超夯「烤冰淇淋堡」搬來台灣了，現烤的法式布里歐麵包夾入沁涼冰淇淋，打造外熱內冰的豐富口感，有3種口味選擇，即日起限時開賣，期間限定、售完為止。

「烤冰淇淋堡」以外層現烤、內層綿密的法式布里歐麵包做為主體，推出3口味選擇，「淇淋巧酥-烤冰淇淋堡」選用香草冰淇淋結合可可餅乾碎，再加上巧克力、棉花糖；「開心果-烤冰淇淋堡」搭配牛奶冰淇淋佐以開心果醬，交疊開心果和碎堅果仁，再以草莓醬點綴；「草莓-烤冰淇淋堡」則是草莓冰淇淋、草莓醬、鮮凍草莓粒的3重草莓組合。

關鍵字： 美食雲 紅葉蛋糕 CREAM CO.

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