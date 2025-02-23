超商「私房賞櫻秘境」500坪櫻花林！粉嫩美食銅板價、霜淇淋買1送1

▲全家推薦賞櫻特色店，其中「八德櫻花店」店外就是盛放櫻花林，不需要人擠人。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春天賞花季到來，全家便利商店也私房推薦3個賞櫻特色店，店外就是盛開櫻花林！同步推出賞櫻超搭的美食飲品優惠，包括「Let’s Café草莓白巧可可」限時折10元、「紅豆牛奶霜淇淋」加5元多一支。7-ELEVEN X COLD STONE複合店也推出奢華版「紅絲絨甜心派冰淇淋」，每周末第二件半價，228連假期間還有「買1送1」。

★全家3間賞櫻特色店

▲全家八德櫻花店外，街道兩側種植滿滿櫻花樹。（圖／業者提供）



●全家「八德櫻花店」：位處桃園八德區長安街與豐興路口，街道兩側種植滿滿櫻花樹，每年2至3月花期，已是不少在地人口耳相傳的平地賞櫻秘境。從店鋪望去，櫻花美景即可入眼，更販售超人氣商品Fami!ce霜淇淋，供應SOHOT炎選炸烤物、現烤點心、南洋酸辣燙「馬尚煮」，店外設有停車空間，提供賞櫻民眾、旅客休憩舒適場域。

●全家「暨大人文店」、「埔里暨大店」：位於國立暨南大學校園中，校園內種植超過3000棵櫻花樹，每年花期為冬末春初，是中台灣最浪漫的春日風景，其中「暨大櫻花季」去年更吸引超過2萬人入校參觀。

▲平日限定的「全家暨大人文店」在暨南大學人文學院一樓，店舖旁坡道即是櫻花樹。（圖／業者提供）

全家「埔里暨大店」位於學生餐廳一樓，販售Fami!ce霜淇淋、SOHOT炎選、馬尚煮等人氣商品；另有「平日限定」的「全家暨大人文店」，座落暨南大學人文學院一樓，店舖旁坡道即是櫻花樹，是學生、民眾遊逛校園時，採買餐點、休憩的人氣點。

▲三義車亭服務區位於國道一號三義交流道下，周邊有500坪櫻花林。（圖／業者提供）

●全家「三義休息站店」：位於苗栗三義車亭服務區，位於國道一號三義交流道下，周邊有500坪櫻花林，每年花期成為三義在地賞櫻秘境，從店內遠眺，可將山景與櫻花美景盡收眼底。店內販售Fami!ce霜淇淋、SOHOT炎選炸烤物、現烤點心、南洋酸辣燙「馬尚煮」，為旅客提供多樣化的美食選擇。服務區內更匯集路易莎、三億彩卷、五花馬、太陽堂、綺緣手功皂等商家，並有停車場、加油站、電動車充電樁，提供賞櫻旅客、用路人完善的補給與休憩空間。

★賞櫻超搭美食飲品

賞櫻超搭的美食、飲品，全家特別推薦「Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋」、「Let’s Café草莓白巧可可」與「FamiCollection草莓甘露」3款明星商品，在櫻花樹下可輕鬆拍出夢幻美照。

▲全家推出賞櫻超搭飲品優惠。（圖／業者提供）



其中「Let’s Café草莓白巧可可」是全家首度攜手南投世界金牌巧克力品牌「Cona’s妮娜巧克力」，嚴選南投香草莢、酸甜草莓果乾等頂級食材，由世界金牌巧克力師傅精心調製，有中杯熱飲、大杯冰飲兩種規格，搭配專屬粉色聯名杯款，售價69元，即日起至3月4日前會員嚐鮮價59元。

「Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋」聯名哆啦A夢包裝，售價49元，2月23日會員限定優惠「第二支5元」。

▲賞櫻超搭的美食，全家特別推薦「Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋」。（圖／業者提供）

「FamiCollection草莓甘露」使用優質草莓果肉，搭配椰漿與椰果，口感香甜濃郁，採用HPP冷高壓保鮮技術，保留鮮果自然風味。售價49元，即日起至3月4日「特價2件85元」，搭配指定飲品享69元餐促優惠。

另外，即日起至3月4日，在全家購買「金飯糰三角飯糰、大飯糰、圓形飯糰」商品，加5元即可多獲得一顆茶葉蛋。SOHOT炎選現烤點心及炸烤物「任選兩件8折」，搖搖茶吧「燒燒仙草」特價39元，賞花出遊能隨時補給。

▲全家買指定飯糰加5元多一顆茶葉蛋。（圖／業者提供）

★7-11奢華冰品

「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」全台超過260間，首度攜手星宇航空，以紅絲絨蛋糕為靈感，即日起至4月1日推出兩款奢華冰品，現點現做最快不到1分鐘就能品嚐。

▲「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」合作星宇航空，推出「紅絲絨甜心派冰淇淋」、「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」。（圖／業者提供）

新品「紅絲絨甜心派冰淇淋」以美式風格為靈感，由紅絲絨醬絲＋絲滑奶香結合而成，再拌入焦糖蓮花餅乾，濃郁可可帶甜莓果香，與焦糖肉桂香融合，色澤如紅寶石，視覺與味蕾雙重享受。

▼「紅絲絨甜心派冰淇淋」。（圖／業者提供）

而美式基因的「酷聖霜」霜淇淋已拓展至70間店，這次同樣攜手星宇航空，推出「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」，美式經典紅絲絨蛋糕化身霜淇淋，加上莓果汁香氣與可可粉香味融合，添加酷聖石香奶基底，入口具天鵝絨般絲滑醇厚口感。

「紅絲絨甜心派冰淇淋」售價2oz 59元、3oz 89元，脆餅須加購20元。「酷聖霜紅絲絨可可莓果霜淇淋」售價59元。

▲新品霜淇淋在指定時段，還有第二件半價、買1送1。（圖／業者提供）



即日起至4月1日的每周五六日，「3oz冰淇淋」享全口味「第二件半價」。而「酷聖霜、雪淋霜霜淇淋」全口味，使用icash 2.0或icash Pay支付享「第二件半價」。

2月28日至3月2日連假期間，「3oz冰淇淋」全口味「買1送1」；「酷聖霜、雪淋霜霜淇淋」全口味使用icash 2.0、icash Pay支付享「買1送1」，甜點控可趁機品嚐。