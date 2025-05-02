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咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　各類超萌甜點可愛到捨不得吃

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲結合咖波、奶泡貓及鐵道元素的咖啡館。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

台中火車站旁的古蹟老站，其實是間以「奶泡貓＋咖波」為主題的咖啡館！坐落於歷史氛圍濃厚的台中驛鐵道文化園區，裝潢也融合了鐵道文化與懷舊元素，讓人彷彿回到往昔的台中風情，重點是每一道甜點都有夠可愛，真的會讓人捨不得咬下！

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▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼咖波、奶泡貓變身站長歡迎大家。

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼古色古香的用餐環境。

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

超可愛造型甜點讓人捨不得吃
店內主打各式咖波與奶泡貓的造型甜點，包含超萌的奶泡貓雞蛋糕、紅豆餅貓蟲、檸檬塔貓蟲都是必點招牌；另有鐵觀音焦糖布丁、草莓千層蛋糕等多款創意甜點，菜單多元還有各種咖啡、焙茶飲能夠點選。

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲各種甜點都充滿了咖波。

周邊商品＆造型萌度爆表
除了各式造型甜點，店內還有咖波及奶泡貓的娃娃、吊飾、馬克杯與服飾，以及隨處可見的可愛裝飾都很好拍，不僅有超大咖波公仔陪伴，還能蓋上紀念章留下獨特回憶。

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼隨處可見的咖波站長。

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲咖波與奶泡貓的周邊都在這。

奶泡貓咖啡 台中驛店

地址：台中市中區台灣大道一段1號
電話：0965－603373
營業時間：11：00－19：00（周一公休）

*部落客《阿一一之食意旅遊》現有經營：粉絲團部落格

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