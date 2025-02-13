米其林公布2月5家新入選餐廳　台南「傳家鹹粥」進榜

▲「掬」日式割烹由擁有20年日本料理經驗的主廚開設。（圖／取自米其林指南網站）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布2月新入選餐廳，台北台南共有5家餐廳進榜，包括揉合在地食材與發酵技巧的割烹、由曾經營拉麵店日籍主廚開設的牛肉麵店、台南安平小吃店、融合在地飲食文化的時尚歐陸菜，以及風味淡雅輕盈的日式酒食。

「新入選」餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

掬（台北）

由擁有20年日本料理經驗的主廚開設，餐廳以木質裝潢呈現傳統日式老屋格局，同時展示台灣藝術家作品，與菜單的設計概念互相呼應。套餐以割烹為基底，糅合在地食材和發酵技巧，提供十餘道菜色，除主菜招牌玉露鴨外，其他菜色均會根據季節調整。

▲「江牛樓」牛肉麵店是由曾經營拉麵店的日籍主廚所開設。（圖／取自米其林指南網站）

江牛樓（台北）

日籍主廚曾經營拉麵店，為向遊客傳達台灣牛肉麵的美味，因此開設這家店。較於傳統紅燒牛肉麵，這裡的湯頭以昆布、海鹽及醬油調味，側重牛骨和醬油風味，並添加花椒增添香氣，牛肉則以昆布和醬汁浸泡，肉質軟嫩多汁。

▲在「傳家鹹粥」可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食（圖／取自米其林指南網站）

傳家鹹粥（台南）

位於台南安平區，在這裡可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食，空間帶有濃厚的懷舊氛圍，讓人彷彿回到昔日時光。招牌的虱目魚粥和滷魚肚，特選每日新鮮魚貨，後者的調味恰到好處，充分表現魚肉的鮮甜風味。店家自製的肉燥飯以肥肉為主，帶些許醬香，可加點半熟蛋作搭配，帶來更濃郁滑順的口感。

▲啢啢餐桌的菜色融合歐洲烹調手法和台灣飲食文化。（圖／取自米其林指南網站）

啢啢餐桌（台南）

兩位主廚融合歐洲烹調手法和台灣飲食文化，套餐固定保留一道澱粉主食，並根據當季新鮮食材調整菜單。設有開放式廚房，如想感受料理過程的臨場感，別忘了於訂位時查詢一樓的用餐座位。

▲「繭 小料理」套餐以日式酒食的形式呈現。（圖／取自米其林指南網站）

繭 小料理（台南）

位於靜謐的巷弄內，推開白色木門，映入眼簾的是帶有日式風格的空間。設有晚餐套餐及宵夜單點，9道式套餐採用主廚每日在市場選購的食材，以日式酒食的形式呈現，菜餚小巧精美，味道淡雅輕盈。