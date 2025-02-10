香港—花蓮直航滿2個月　觀光動能持續增溫、旅宿業迎新契機

▲香港—花蓮直航邁入第2個月，累計搭載旅客突破萬人，為花蓮當地觀光產業注入活力。

生活中心／綜合報導

自去年12月12日開航以來，香港—花蓮直航已邁入第2個月，累計搭載旅客突破萬人，其中外籍旅客（含港澳與大陸）佔所有旅客的六成，顯示此航線成功吸引國際旅客造訪花蓮，為當地觀光產業注入活力。

花蓮縣政府觀光處表示，直航班機的旅客超過八成選擇花蓮進及花蓮出，而停留日數平均為四天符合縣府落實「有幾觀光」三大目標之一的Long Stay的，不僅帶動旅宿業，也促進在地餐飲、交通及景點消費，對整體觀光經濟效益相較於郵輪的「一日遊」及偶爾一班的包機更具持續性。春節期間（1月25日至2月2日），不僅每日加開班次，而且幾乎班班滿載，顯示香港旅客對花蓮旅遊的熱情與興趣正在提升。花蓮的店家或溫泉區業者也告知，來店及住宿遊客中香港遊客比例增加不少。

拓展國際市場 強化旅遊體驗

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，直航帶來的旅客雖仍有成長空間，但目前已展現穩定的增長趨勢，若未來能增加航班頻率，甚至開闢其他國際航點，如日本、韓國等，將能進一步提升觀光效益。他強調：「目前旅客多選擇夜間抵達，這對住宿業是一大利多，相較於郵輪旅遊，停留時間更長，對當地經濟帶來更直接的幫助。」

旅館商業同業公會理事長張琄菡也指出，港花之行目前已帶來穩定客源，數量相信還會持續成長，若可以創造「一來再來」的誘因，現有遊客70%是第一次來花蓮的仍然是可能再來的潛在遊客，只要旅宿或店家不斷創造與遊客間的情感連結、服務溫度、深刻故事及美好的記憶等，當然更有助於國際旅客長期的成長及發展。除此之外，縣府與業者正積極規劃多元特色旅遊行程，或綠色ESG低碳遊程等以提升旅客來訪意願。期盼透過精緻旅遊、深度體驗等方式，提高住房率與消費額。

持續推廣 吸引更多國際旅客

為進一步提升國際旅客來訪花蓮的意願，花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，近兩個月的調查，清楚知道香港遊客的年齡層、景點喜好、交通或住宿習慣等，較能掌握香港客源大數據。因此，2月20日將前往香港旅遊博覽會，透過當地推廣活動與優惠方案，吸引更多香港旅客搭乘直航班機。此外，縣府正與航空公司及旅行業者洽談日本、韓國直航航線，以擴展國際市場，增加花蓮作為東亞觀光樞紐的競爭力。

整體而言，香港—花蓮直航航線雖仍處於初期發展階段，但已展現良好趨勢，不僅帶動住宿與相關產業，亦為未來開拓國際觀光市場奠定基礎。隨著航班增加、行銷推廣深化，花蓮將持續迎來更多國際旅客，為地方經濟與觀光產業注入新動能。

