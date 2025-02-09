再睡5分鐘「4款蕎麥飲品」新上市！還加綿密奶蓋、OATSIDE燕麥奶

▲再睡5分鐘推出全新蕎麥系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「再睡5分鐘」宣布推出全新蕎麥系列飲品，皆是以低咖啡因的「梔梔蕎麥」做為基底，一口氣網羅4款新品選擇，有搭配綿密奶蓋的「棉被梔梔蕎麥」、加入燕麥奶的「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」等，2月10日起正式上市：並祭出2大限時優惠，包括滿額送限定花禮1份、1元加購咕嚕茶凍等好康。

▲4款茶飲皆是以「梔梔蕎麥」為基底。

再睡5分鐘今年以「蕎麥祭」為主題推出一系列蕎麥飲品，春季限定有4款選擇，包括低咖啡因的「梔梔蕎麥」，嚴選真實炒焙的台灣蕎麥搭配烏龍茶葉，每一口都能喝到淡淡梔子花香及淡雅水蜜桃香；以及推薦必喝「棉被梔梔蕎麥 」，選用梔梔蕎麥做為基底，搭配進口鮮奶油與牛乳製成的綿密厚奶蓋，奶香再升級。

加碼還有「梔梔蕎麥歐蕾」及「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」，同樣使用梔梔蕎麥做為基底茶，分別搭配香濃鮮奶、OATSIDE燕麥奶，打造溫潤醇厚口感，2月10日起於全門市上市。

▲茶凍限時只要1元。

為歡慶新品上市再加上情人節即將到來，再睡5分鐘特意找來韓式花藝品牌「LA FLOR 引花入室」打造限定花禮，2月13日起至2月15日凡於門市消費「棉被梔梔蕎麥」、「梔梔蕎麥歐蕾」、「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」任2杯即可獲得1份，每門市每日限量20份，送完為止；2月16日起至3月9日凡於門市購買任一飲品還可以1元加購茶凍（熟八蕎麥風味）1份。

▲日出茶太「芋見泥」系列回歸。（圖／日出茶太提供）

另，日出茶太近日則有重磅回歸的「芋見泥」系列，首推「太極芋見泥」，使用熱銷No.1太極厚茶拿鐵結合大甲芋頭，再放進黑白雙色珍珠增添咀嚼口感；「芋泥珍珠拿鐵」選用綿密芋泥搭配鮮奶作為基底，再加入珍珠；「手作芋泥奶茶」則是芋泥與奶茶的組合，每一杯都能喝到芋頭、奶香。