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粉紅海籠罩陽明山「櫻花位置一圖看」！石碇踏青兼賞花超療癒

▲陽明山花季進入絕佳觀賞期，攝於2/6 。（圖／公園處提供）

▲陽明山上的山櫻花盛放7成左右，近600株花樹主要分布在櫻花溪流區、櫻花林區 。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山花季進入絕佳觀賞期！其中最大宗的山櫻花盛放7成左右，接著將由八重櫻綻放，而昭和櫻以及吉野櫻2月底最美，輪番接力為山頭披上粉嫩花毯。另外，新北市石碇區二格道路、北47線及47-1線目前花況約5成，山櫻花預計月底盛開。

▲陽明山花季進入絕佳觀賞期，攝於2/6 。（圖／公園處提供）

▲▼櫻花溪流區、陽明公園花鐘廣場2/6花況。（圖／公園處提供）

▲陽明山花季進入絕佳觀賞期，攝於2/6 。（圖／公園處提供）

▲陽明山花卉種類及分佈。（圖／公園處提供）

▲陽明山花卉種類及分布、預估花期。（圖／公園處提供）

2025陽明山花季從1月24日揭幕，公園處表示，目前山櫻花仍在盛放中，近600株花樹主要分布在櫻花溪流區、櫻花林區，蔣公銅像區則有59株八重櫻，王陽明銅像區及噴水池區昭和櫻218株，走到遊客中心前，吉野櫻佔了44株。公園處預估，2月初開始，昭和櫻及吉野櫻接續綻放，取代山櫻與八重櫻，預計2月底會是昭和櫻與吉野櫻最佳觀賞期。

▲陽明山花季進入絕佳觀賞期，攝於2/6 。（圖／公園處提供）

▲▼第二停車場水濂洞區八重櫻；第二停車場國梅 。（圖／公園處提供）

▲陽明山花季進入絕佳觀賞期，攝於2/6 。（圖／公園處提供）

不僅櫻花，陽明公園內的金毛、平戶及第二停車場的守城滿山紅、西施、爬地等杜鵑亦已含苞待放，準備盛開，杜鵑花將於櫻花盛開後綻放，替花季畫下完美句點。

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹已悄悄換上紅粉新裝，目前花況約5成。（圖／新北市景觀處提供）

▲石碇區為新北賞櫻勝地之一，其中，二格公園海拔高550公尺，層巒疊翠的景觀十分迷人。（圖／新北市景觀處提供）

另外，新北市除了淡水天元宮、汐止康誥坑溪櫻花，石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹也換上桃紅新裝，新北市景觀處表示，目前花況約5成，山櫻花預計月底盛開，石碇區公所今天也舉辦「石碇賞櫻趣」免費健走闖關活動，還有生態導覽及歡唱共賞。

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹已悄悄換上紅粉新裝，目前花況約5成。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼石碇區二格道路、北47線及47-1線今日花況約5成。（圖／新北市景觀處提供）

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹已悄悄換上紅粉新裝，目前花況約5成。（圖／新北市景觀處提供）

景觀處表示，石碇區為新北市的賞櫻勝地之一。其中，二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23k處），海拔高550公尺，周邊山巒起伏，層巒疊嶂的景觀十分迷人，旅客可以沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，健行的同時，可以欣賞繽紛的櫻花步道，登高後鳥瞰翡翠水庫及千島湖景色，感受如詩如畫的景致。

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