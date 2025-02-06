雙北2粉嫩櫻花海！陽明山「櫻花秘境」富士櫻滿開　三峽2千株綻放

▲過年期間進入櫻花觀賞期，陽明山「大埔農場紗帽山」600-700株小富士櫻已滿開。（圖／大埔農場紗帽山提供）



記者彭懷玉／台北報導

過年期間進入櫻花觀賞期，陽明山花季由平菁街42巷寒櫻開先鋒，位於湖底路上，也藏了一家櫻花農場「大埔農場紗帽山」，600-700株小富士櫻已滿開；而新北市三峽的大熊櫻花林種植4000棵櫻花，入口前半段三色櫻正美，將延續至三月中。

▲▼搭配小石子棧道、高掛的日式燈籠，頗有身在日本賞櫻的雅致。（圖／大埔農場紗帽山提供）



「大埔農場紗帽山櫻花農場」位於陽明山湖底路上，近日園內的小富士櫻已滿開，搭配小石子棧道、高掛的日式燈籠，頗有身在日本賞櫻的雅致。業者表示，2月20日之後，還有白色大寒櫻和昭和櫻會接棒盛開，櫻花樹加起來約有1000株。

▲還有80幾種茶花可賞。（圖／大埔農場紗帽山提供）



業者指出，餐點除了原先就有的咖啡飲品，今年再新增義大利麵、小蛋糕、芋頭米粉湯，入園費用今年調漲為一人200元、小孩及80歲以上100元，幼稚園以下免費；另外2月8日起，團體10人以上入門票打75折。參觀無需預約、搭公車即可到。

▲▼大熊櫻花林即日起至3月20日開園，今年新增龍貓造景，後方的是香水櫻。（圖／大熊櫻花林提供）



另外，新北市三峽的大熊櫻花林也是人氣賞花去處，業者沿著山坡種植4000棵櫻花，從1月至3月都有不同品種的櫻花可賞。業者說，今年櫻花較往年晚開，預計花期到3月中旬，目前第一區的三色寒櫻仍精彩，第四區福爾摩沙櫻全開、第二區香水櫻6-8成，總計2千株櫻花同時綻放，期間每天下午5點至7點還有夜櫻可賞。

▲▼大熊櫻花林目前共有2000株櫻花綻放；三色櫻搭配鳥居，營造日本賞花的氛圍。（圖／大熊櫻花林提供）



大熊櫻花林即日起至3月20日天天開園，從早上7點營業至晚間7點，平日一人收費200元（假日250元）、120公分以下兒童20元、愛心票120元，不過園區全程上坡，行動不便、推車、輪椅不建議入園，也因沒有公車可到，園區有和KKday合推賞櫻接駁專車，使用五人和九人座車輛往返捷運西門站至大熊櫻花林，含門票一人540元起。

▲福爾摩沙櫻。（圖／大熊櫻花林提供）