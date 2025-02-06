ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙北2粉嫩櫻花海！陽明山「櫻花秘境」富士櫻滿開　三峽2千株綻放

▲「大埔農場紗帽山」600-700株小富士櫻已滿開,還有80幾種茶花可賞。（圖／大埔農場紗帽山提供）

▲過年期間進入櫻花觀賞期，陽明山「大埔農場紗帽山」600-700株小富士櫻已滿開。（圖／大埔農場紗帽山提供）

記者彭懷玉／台北報導

過年期間進入櫻花觀賞期，陽明山花季由平菁街42巷寒櫻開先鋒，位於湖底路上，也藏了一家櫻花農場「大埔農場紗帽山」，600-700株小富士櫻已滿開；而新北市三峽的大熊櫻花林種植4000棵櫻花，入口前半段三色櫻正美，將延續至三月中。

▲「大埔農場紗帽山」600-700株小富士櫻已滿開,還有80幾種茶花可賞。（圖／大埔農場紗帽山提供）

▲▼搭配小石子棧道、高掛的日式燈籠，頗有身在日本賞櫻的雅致。（圖／大埔農場紗帽山提供）

▲「大埔農場紗帽山」600-700株小富士櫻已滿開,還有80幾種茶花可賞。（圖／大埔農場紗帽山提供）

「大埔農場紗帽山櫻花農場」位於陽明山湖底路上，近日園內的小富士櫻已滿開，搭配小石子棧道、高掛的日式燈籠，頗有身在日本賞櫻的雅致。業者表示，2月20日之後，還有白色大寒櫻和昭和櫻會接棒盛開，櫻花樹加起來約有1000株。

▲「大埔農場紗帽山」600-700株小富士櫻已滿開,還有80幾種茶花可賞。（圖／大埔農場紗帽山提供）

▲還有80幾種茶花可賞。（圖／大埔農場紗帽山提供）

業者指出，餐點除了原先就有的咖啡飲品，今年再新增義大利麵、小蛋糕、芋頭米粉湯，入園費用今年調漲為一人200元、小孩及80歲以上100元，幼稚園以下免費；另外2月8日起，團體10人以上入門票打75折。參觀無需預約、搭公車即可到。

▲大熊櫻花林即日起至3月20日開園。（圖／大熊櫻花林提供）

▲▼大熊櫻花林即日起至3月20日開園，今年新增龍貓造景，後方的是香水櫻。（圖／大熊櫻花林提供）

▲大熊櫻花林即日起至3月20日開園。（圖／大熊櫻花林提供）

另外，新北市三峽的大熊櫻花林也是人氣賞花去處，業者沿著山坡種植4000棵櫻花，從1月至3月都有不同品種的櫻花可賞。業者說，今年櫻花較往年晚開，預計花期到3月中旬，目前第一區的三色寒櫻仍精彩，第四區福爾摩沙櫻全開、第二區香水櫻6-8成，總計2千株櫻花同時綻放，期間每天下午5點至7點還有夜櫻可賞。

▲大熊櫻花林即日起至3月20日開園。（圖／大熊櫻花林提供）

▲▼大熊櫻花林目前共有2000株櫻花綻放；三色櫻搭配鳥居，營造日本賞花的氛圍。（圖／大熊櫻花林提供）

▲大熊櫻花林即日起至3月20日開園。（圖／大熊櫻花林提供）

大熊櫻花林即日起至3月20日天天開園，從早上7點營業至晚間7點，平日一人收費200元（假日250元）、120公分以下兒童20元、愛心票120元，不過園區全程上坡，行動不便、推車、輪椅不建議入園，也因沒有公車可到，園區有和KKday合推賞櫻接駁專車，使用五人和九人座車輛往返捷運西門站至大熊櫻花林，含門票一人540元起。

▲大熊櫻花林即日起至3月20日開園。（圖／大熊櫻花林提供）

▲福爾摩沙櫻。（圖／大熊櫻花林提供）

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 大埔農場紗帽山 新北市旅遊 大熊櫻花林 三峽旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

推薦閱讀

桃園大古山最美燈節2／7點亮！

桃園大古山最美燈節2／7點亮！

韓籍6大航空「行動電源禁放行李架」

韓籍6大航空「行動電源禁放行李架」

2025台灣燈會「青春光劇場」燈區　互動遊戲多

2025台灣燈會「青春光劇場」燈區　互動遊戲多

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

中台灣元宵燈會2/8登場　中市周邊6路段禁止進入

中台灣元宵燈會2/8登場　中市周邊6路段禁止進入

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

北海道溫泉住宿6大推薦！

北海道溫泉住宿6大推薦！

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

發肉Me個人燒肉專門店2／28熄燈

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」開放自由入園

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

2025台灣國際熱氣球嘉年華日期出爐

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

住礁溪捷絲旅每人1125起送早餐吃到飽

板橋巷弄美食！隱藏清湯肉羹續湯免費

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

桃園大古山最美燈節2／7點亮！

韓籍6大航空「行動電源禁放行李架」

2025台灣燈會「青春光劇場」燈區　互動遊戲多

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

中台灣元宵燈會2/8登場　中市周邊6路段禁止進入

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

北海道溫泉住宿6大推薦！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366