2399元起！盤點「9飯店情人節專案」　入住贈6千元好禮、早餐

▲福容台北一館「浪漫情人月」專案佈置的豪華客房。（圖／福容大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

西洋情人節將至，各大飯店搶攻節慶住房商機。福容台北一館除享住宿優惠，再贈總價逾6千元好禮；六福萬怡住一晚6,899元，贈隔日早餐兩客、紅酒乙瓶及玫瑰鮮花束，一次打包所有浪漫元素。

福容台北一館

福容台北一館即日起至3月31日推出「浪漫情人月」專案，「2025愛你久久」一泊二食雙人9,999元，即可入住價值11,000元的豪華客房，再贈大廳酒吧天空之夢摩天輪調酒、噶瑪蘭威士忌四入珍藏迷你酒組，業者指出總價超過6,000元。

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▲福容淡水漁碼店的海景雙人房。（圖／記者彭懷玉攝）

福容淡水漁碼店

福容淡水漁碼店的「養身冬之湯」專案，雙人平日只要7,999元，假日加價1,500元，即能入住最美海景房，享受溫泉大眾池黃金美人湯，含隔日早餐2客和鍋物祭雙人火鍋，即日起販售至4月30日。

福容台北二館

福容台北二館則推「戀戀福容」浪漫情人節住房專案，每房每晚3,520元起，再贈4吋情人蛋糕與水蜜桃氣泡酒。

▲福容徠旅同步推出雙人入住優惠。（圖／福容大飯店提供）

福容徠旅

雙人入住福容徠旅林口2,800元起；中壢店離中壢火車站僅一步之遙，鄰近中平商圈和中壢夜市，雙人入住2,399元起，也方便賞台灣燈會；水里店位居南投日月潭、埔里、溪頭、清境的中心，雙人入住2,900元起。

▲▼台北六福萬怡酒店豪華客房；一禮莊園經典花束。（圖／台北六福萬怡酒店提供）



台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店於2月13日至2月14日推出「最愛．浪漫情人節」住房專案，6,899元入住坐擁城市山景的豪華客房，贈送隔日敘日早餐兩客、精選紅酒乙瓶，以及Elite Concept一禮莊園玫瑰鮮花乙束。

▲▼台北遠東香格里拉祭出「香戀時刻 情人節寵愛假期」住房專案。（圖／台北遠東香格里拉提供）



台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉祭出「香戀時刻 情人節寵愛假期」住房專案，即日起至3月16日入住尊榮客房或以上房型每晚9,200元起，加贈氣泡酒一瓶、四吋情人節造型蛋糕，並提供情人拍立得拍照服務。隔天可於房內悠閒享用雙人早餐。

此外，每周五至周日下午3:30至5:30，情人們可於飯店大廳參加專案限定的「愛情花園」玩偶挑選體驗。同時，入住期間亦可免費使用頂樓恆溫泳池、健身房與三溫暖，於城市天際線下享受甜蜜假期。

▲大地酒店奇岩客房布置上情人節裝飾。（圖／大地酒店提供）



北投大地酒店

大地酒店推出「永浴大地～戀戀情人月」住房專案，即日起至2月28日可入住擁有浪漫布置的奇岩客房，品嘗價值超過4,000元的雙人晚餐、價值1,200元的高級氣泡酒，周一至周四入住的情侶，還可升等至楓林客房。此外，每對情侶還將獲得各30分鐘的雙人SPA療程（價值3,600元），專案售價13,999元。

▲▼大地酒店楓林客房；西餐廳「大地套餐」。（圖／大地酒店提供）



而偏愛溫泉的情侶可選擇「就愛久久～情人節湯屋專案」，提供平日雙人湯屋120分鐘，此專案同樣包括喜歡西餐廳1,880元的套餐2客，並附上佐餐氣泡酒一瓶，平日售價為6,299元，假日則需額外加價300元。