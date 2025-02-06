八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

▲八方雲集即日起於全門市推出全新「梁師傅排骨麵」。（圖／八方雲集提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖鍋貼品牌「八方雲集」又有新品了，推出台灣經典麵食「梁師傅排骨麵」，以粵菜煲湯技巧長時間熬煮鮮美湯頭，再加上台式料理靈魂「油蔥酥與芹菜」，完美呈現巷弄傳統美食，即日起於全門市上市。

▲「梁師傅排骨麵」還加入台式料理靈魂油蔥酥及芹菜增添香氣。

八方雲集推出全新「梁師傅排骨麵」，整塊排骨先以主廚特製醬汁醃滷入味，再以粵菜煲湯技巧熬煮成鮮美湯頭，最後放上台式料理靈魂油蔥酥及芹菜，每碗售價105元，即日起於全台門市正式上市。

金牌主廚梁社漢表示：「梁師傅排骨麵的湯頭工序比金牌牛肉麵還複雜，要先用豬龍骨炸排骨酥，然後將排骨酥跟蔬果一起燉煮，至少要用文火熬煮2小時以上，運用的即是粵菜煲湯料理技巧。」再加上走訪許多傳統台灣味美食後，深知油蔥酥與芹菜對排骨麵有畫龍點睛效果，因此從配方到提味都充滿設計巧思，希望消費者吃一口就能想起記憶中濃濃台灣味。

▲一蘭拉麵推出台灣限定「一蘭豚骨拌拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，一蘭拉麵近日也推出台灣限定「一蘭豚骨拌拉麵」，以台灣常見的「拌麵」作為開發靈感，選用100%日本進口的小麥粉，保有較高的含水比例，讓麵條口感Q彈中帶有咬勁，其拌麵使用的拌醬則採用特殊技法去除了豬腥味，完整保留豚骨香氣，並加入自製赤紅秘製醬汁，讓香辣口感與豚骨的醇厚相輔相成，每盒2入售價210元，於門市、官網皆能買到。