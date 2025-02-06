台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

▲一年一度台灣國際蘭展即將登場，上圖為過去畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

又到了繽紛花海盛開的季節，3月起到台南玩，就有許多花海可以欣賞！「2025台灣國際蘭展」將從3月8日起登場，此外還有玫瑰花、蜀葵花、木棉花、花旗木、羊蹄甲、南洋櫻、苦楝、黃花風鈴木等花海陸續盛開，旅客可以賞蘭展，還能走進全台最大玫瑰花園，以及全球最美花海街道賞花。

台南市政府表示，自2004年起在台南後壁舉辦的台灣國際蘭展，是國際重要蘭展盛事，今年適逢每三年一次、由亞太地區不同城市輪流舉辦的亞太蘭花會議（APOC），將於3月與台灣國際蘭展一同盛大登場，屆時將匯聚全球焦點，展示珍稀蘭花與創意花卉設計，並透過專業論壇、花卉市集以及互動體驗，帶領遊客探索蘭花之美。

▲▼全台最大的免費玫瑰花園「雅聞湖濱療癒森林」今年也可以賞蘭花。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

今年蘭展亮點除了後壁外，另結合兩處在地知名景點作為蘭花展示場地，第一處為2024年甫開幕的「雅聞湖濱療癒森林」，這裡是全台最大的免費玫瑰花園，經由花藝老師精心佈置，讓遊客於玫瑰園中也能看見蘭花的身影；另一處則為擁有百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花的點綴，讓充滿濃烈懷舊人文氣息的菁寮老街，添加幾分典雅的氣息。

▲台南林初埤木棉花道，圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南花旗木花海美景，圖為過去花況。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

此外，3月除了欣賞蘭花，還有曾名列「全球最美花道」之一的白河林初埤木棉花道，與第12年的學甲蜀葵花季，還有西港金砂里的花旗木，也都相當具有可看性。

