ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

▲▼2023台灣國際蘭展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一年一度台灣國際蘭展即將登場，上圖為過去畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

又到了繽紛花海盛開的季節，3月起到台南玩，就有許多花海可以欣賞！「2025台灣國際蘭展」將從3月8日起登場，此外還有玫瑰花、蜀葵花、木棉花、花旗木、羊蹄甲、南洋櫻、苦楝、黃花風鈴木等花海陸續盛開，旅客可以賞蘭展，還能走進全台最大玫瑰花園，以及全球最美花海街道賞花。

台南市政府表示，自2004年起在台南後壁舉辦的台灣國際蘭展，是國際重要蘭展盛事，今年適逢每三年一次、由亞太地區不同城市輪流舉辦的亞太蘭花會議（APOC），將於3月與台灣國際蘭展一同盛大登場，屆時將匯聚全球焦點，展示珍稀蘭花與創意花卉設計，並透過專業論壇、花卉市集以及互動體驗，帶領遊客探索蘭花之美。

▲▼台南賞花。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲▼全台最大的免費玫瑰花園「雅聞湖濱療癒森林」今年也可以賞蘭花。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲▼台南賞花。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

今年蘭展亮點除了後壁外，另結合兩處在地知名景點作為蘭花展示場地，第一處為2024年甫開幕的「雅聞湖濱療癒森林」，這裡是全台最大的免費玫瑰花園，經由花藝老師精心佈置，讓遊客於玫瑰園中也能看見蘭花的身影；另一處則為擁有百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花的點綴，讓充滿濃烈懷舊人文氣息的菁寮老街，添加幾分典雅的氣息。

▲▼2021台南林初埤木棉花道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南林初埤木棉花道，圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南賞花。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲台南花旗木花海美景，圖為過去花況。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

此外，3月除了欣賞蘭花，還有曾名列「全球最美花道」之一的白河林初埤木棉花道，與第12年的學甲蜀葵花季，還有西港金砂里的花旗木，也都相當具有可看性。
 

關鍵字： 台南旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 台灣國際蘭展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

GOT7朴珍榮帥臉爆擊　鏡頭狂盯...害羞了XD

推薦閱讀

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

北海道溫泉住宿6大推薦！

北海道溫泉住宿6大推薦！

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

COLD STONE藍莓冰淇淋睽違5年回歸

COLD STONE藍莓冰淇淋睽違5年回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025台灣國際熱氣球嘉年華日期出爐

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

住礁溪捷絲旅每人1125起送早餐吃到飽

發肉Me個人燒肉專門店2／28熄燈

東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」開放自由入園

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7/25開幕

喝得正變貴了！漲幅最多5元

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

雙北「2大粉嫩櫻花海」迎滿開！

台南新營波光節亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

北海道溫泉住宿6大推薦！

欣葉旗下「唐點小聚」宣布結束營運

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名2／10開跑

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」

《孤獨的美食家》也朝聖的酸菜白肉鍋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366