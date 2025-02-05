全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈　4月接力開出台中崇德店

▲全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈。（圖／取自Google地圖）



記者黃士原／台北報導

在創始店於2016年2月熄燈後，台中英才店成為全台最老的TGI FRIDAYS，不過近期傳出即將熄燈，結束近31年的歷史。業者表示，該店熄燈是針對商圈轉移進行遷址，預計4月會開出台中崇德店。

TGI FRIDAYS 1991年正式登台，於台北市敦化北路開設全台首間分店，提供道地的美國食物、特色飲料。1994年開出台中英才店，是全台第2家分店，而在創始店在2016年熄燈後，擁有近31年歷史的英才店，成為TGI FRIDAYS最老的分店，不過該店近期傳出即將熄燈。

對於近期傳出的英才店熄燈消息，代理業者開展餐飲集團證實並表示，主要原因是隨著商圈轉移進行遷址，接下來將開出崇德店，預計4月開幕，全台仍會維持18家分店（台中2家）。至於英才店最後營業日，開展集團表示，希望能與崇德店無縫接軌，目前還在內部討論中。

▲TGI FRIDAYS補班日推出炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

此外，TGI FRIDAYS美國總部前陣子提出「聲請破產保護」，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團則強調，海外代理授權不在破產保護範圍內，加盟商仍將可持續使用該品牌，國內的TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受任何影響，繼續為廣大消費者提供餐飲服務。

而炭烤豬肋排是TGI FRIDAYS最經典的招牌菜色，將整塊鮮嫩豬肋排塗上蘋果烤肉醬，再以慢火烘烤，一口咬下散發層層肉香。2月8日補班日，只要出示活動畫面，即能享有買一送一，每桌每次最多買二送二。

▲台北人氣素食麻辣鍋「小心上癮」將於3月31日熄燈。（圖／取自小心上癮素食麻辣火鍋臉書粉專）

另外，台北捷運南京三民站「小心上癮」是家少見的素食麻辣火鍋店，開業已有29年，不過由於租約到期，將於3月31日結束營業。

1995年開業的「小心上癮」，是台北市少見的素食麻辣火鍋店，湯底使用20多種藥材，再與7種蔬菜高湯慢火熬製3小時，除了吃到飽方案（598元+10%）外，還有素食麵、香椿拌麵、蔬菜麻醬麵等麵食可享用，價格80元至105元。