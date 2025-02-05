ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈　4月接力開出台中崇德店

▲全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈。（圖／取自Google地圖）

▲全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

在創始店於2016年2月熄燈後，台中英才店成為全台最老的TGI FRIDAYS，不過近期傳出即將熄燈，結束近31年的歷史。業者表示，該店熄燈是針對商圈轉移進行遷址，預計4月會開出台中崇德店。

TGI FRIDAYS 1991年正式登台，於台北市敦化北路開設全台首間分店，提供道地的美國食物、特色飲料。1994年開出台中英才店，是全台第2家分店，而在創始店在2016年熄燈後，擁有近31年歷史的英才店，成為TGI FRIDAYS最老的分店，不過該店近期傳出即將熄燈。

對於近期傳出的英才店熄燈消息，代理業者開展餐飲集團證實並表示，主要原因是隨著商圈轉移進行遷址，接下來將開出崇德店，預計4月開幕，全台仍會維持18家分店（台中2家）。至於英才店最後營業日，開展集團表示，希望能與崇德店無縫接軌，目前還在內部討論中。

▲TGI FRIDAYS補班日推出炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

此外，TGI FRIDAYS美國總部前陣子提出「聲請破產保護」，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團則強調，海外代理授權不在破產保護範圍內，加盟商仍將可持續使用該品牌，國內的TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受任何影響，繼續為廣大消費者提供餐飲服務。

而炭烤豬肋排是TGI FRIDAYS最經典的招牌菜色，將整塊鮮嫩豬肋排塗上蘋果烤肉醬，再以慢火烘烤，一口咬下散發層層肉香。2月8日補班日，只要出示活動畫面，即能享有買一送一，每桌每次最多買二送二。

▲台北人氣素食麻辣鍋「小心上癮」將於3月31日熄燈。（圖／取自小心上癮素食麻辣火鍋臉書粉專）

另外，台北捷運南京三民站「小心上癮」是家少見的素食麻辣火鍋店，開業已有29年，不過由於租約到期，將於3月31日結束營業。

1995年開業的「小心上癮」，是台北市少見的素食麻辣火鍋店，湯底使用20多種藥材，再與7種蔬菜高湯慢火熬製3小時，除了吃到飽方案（598元+10%）外，還有素食麵、香椿拌麵、蔬菜麻醬麵等麵食可享用，價格80元至105元。

關鍵字： 美食雲 TGI FRIDAYS FRIDAYS 星期五餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

推薦閱讀

戀情秒增溫！北市情人節1泊2食專案

戀情秒增溫！北市情人節1泊2食專案

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈

全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈

今起連5天開搶！飛韓國機票400元起

今起連5天開搶！飛韓國機票400元起

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

住礁溪捷絲旅每人1125起送早餐吃到飽

住礁溪捷絲旅每人1125起送早餐吃到飽

秘境銅鑼燒、每人最多只能點兩顆！

秘境銅鑼燒、每人最多只能點兩顆！

台人赴日染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

台人赴日染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

無老鍋永康店開幕了

無老鍋永康店開幕了

南庄天然湧泉池超清幽！還有櫻花綻放

南庄天然湧泉池超清幽！還有櫻花綻放

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

喝得正變貴了！漲幅最多5元

5家手搖飲買1送1禦寒優惠來了

南庄天然湧泉池超清幽！還有櫻花綻放

沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7/25開幕

補班日餐飲優惠！炭烤豬肋排買一送一

2025年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

微熱山丘超夯草莓蘋果酥回來了

住墾丁凱撒第二晚2239元

長者限定「陽明山免費小旅行」僅2場

阿里山英迪格買一送一限時開搶

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

戀情秒增溫！北市情人節1泊2食專案

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈

今起連5天開搶！飛韓國機票400元起

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

住礁溪捷絲旅每人1125起送早餐吃到飽

秘境銅鑼燒、每人最多只能點兩顆！

台人赴日染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366