「5家手搖買1送1」禦寒優惠來了！珍珠奶茶、大吉嶺紅茶都有

▲5家手搖飲買1送1禦寒優惠快收。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今（4）日、明（5）日受到寒流持續影響，各地天氣冷，《ETtoday新聞雲》整理5家手搖飲祭出的「買1送1」禦寒優惠，包括珍珠奶茶、焙烏龍奶茶、大吉嶺紅茶通通有。

▲康青龍於外送平台推4款飲品買1送1。（圖／康青龍提供）

●CoCo

CoCo於明（5）日限時1天「大杯日焙珍珠奶茶買1送1」，2杯特價65元，換算下來單杯不到33元，且開放糖度、冰量任選，當日須於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月5日全門市「指定飲品買1送1」，只要購買大橘紅茶（大杯／瓶裝）即送大杯荔枝紅茶1杯，每人每次限購1組；至2月28日前加碼於外送平台foodpanda推「大杯茉莉綠茶買1送1」，不限購買杯數，活動內容依平台為主。

●康青龍

康青龍即日起至2月11日於外送平台Uber Eats祭出「4大飲品同品項買1送1」，優惠品項包括「仙凍黑奶茶」、「清檸綠茶」、「御香烏龍綠茶」、「大吉嶺紅茶」，Uber One會員加碼享消費滿額現折100元優惠，活動內容依平台為主。

加碼即日起至2月11日凡在龍來訂線上點餐購買「蜜柚金萱」1杯，並於門市完成交易且取餐後，即送「大吉嶺紅茶」電子免費兌換券1張，購買2杯可獲得2張，以此類推，數量有限，送完為止。

●十盛

十盛即日起至2月11日於外送平台Uber Eats推「3大飲品同品項買1送1」，優惠品項包括「大杯馥桂奶烏」、「大杯荔枝蕎麥冰茶」、「大杯蕎麥茶」，消費滿350元還可再享7折優惠，活動內容依平台為主。

●得正

得正即日起至2月17日於外送平台foodpanda推「2大飲品買1送1」，優惠品項包括「輕烏龍」、「焙烏龍奶茶」，活動內容依平台為主。