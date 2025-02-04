台北人氣素食麻辣鍋「小心上癮」3／31熄燈　結束29年開業時光

▲台北人氣素食麻辣鍋「小心上癮」將於3月31日熄燈。（圖／取自小心上癮素食麻辣火鍋臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台北捷運南京三民站「小心上癮」是家少見的素食麻辣火鍋店，開業已有29年，不過由於租約到期，將於3月31日結束營業。

1995年開業的「小心上癮」，是台北市少見的素食麻辣火鍋店，湯底使用20多種藥材，再與7種蔬菜高湯慢火熬製3小時，除了吃到飽方案（598元+10%）外，還有素食麵、香椿拌麵、蔬菜麻醬麵等麵食可享用，價格80元至105元。

▲「小心上癮」還供應素食麵、香椿拌麵、蔬菜麻醬麵等麵食。（圖／取自小心上癮素食麻辣火鍋臉書粉專）

小心上癮在Google上有700多則評論，平均獲得4.2顆星，是許多素食者的麻辣鍋口袋名單，影評人膝關節昨晚發文表示，曾在這裡巧遇茹素的大S，而且還幫他買單。不過業者去年底公告，開業29年來，挺過SARS到新冠疫情等難關，不過由於租約到期，將於3月31日熄燈，同時提醒民眾若還持有餐券，請盡快使用完畢。

小心上癮歇業消息傳出後，讓許多老客人感到驚訝，紛紛留言說「不會吧！吃超過25年以上！太殘忍了」、「這真是太令人難過了，你們的滋味會永遠留在我心中」、「我們的青春回憶」、「好可惜！小心上癮是我吃過素食最好吃的麻辣湯底」。

▲「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日結束營業。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

另外，被網友譽為「台北最美玻璃屋」的「好丘 On The Road 在路上」東門店宣布熄燈消息，因租約到期關係，門市將在2月28日正式結束營業，開業僅短短2年多便劃下句點。